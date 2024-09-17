https://sarabic.ae/20240917/وزير-داخلية-فنزويلا-اعتقلنا-مواطنا-أمريكيا-رابعا-التقط-صورا-لوحدات-عسكرية-1092844354.html
وزير داخلية فنزويلا: اعتقلنا مواطنا أمريكيا رابعا التقط صورا لوحدات عسكرية
وزير داخلية فنزويلا: اعتقلنا مواطنا أمريكيا رابعا التقط صورا لوحدات عسكرية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، يوم الثلاثاء اعتقال مواطن أمريكي رابع بتهمة التورط في مؤامرة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو بعد الانتخابات... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T22:13+0000
2024-09-17T22:13+0000
2024-09-17T22:17+0000
انتخابات فنزويلا
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_998ac75b9f13d7fdac5745f4b48aff61.jpg
وقال كابيلو، إن الأمريكي المعتقل انضم إلى ثلاثة آخرين من مواطنيه، إضافة إلى اثنين من الإسبان وتشيكي، وتم اعتقاله في كاراكاس بعد "تصوير منشآت كهربائية ومنشآت نفطية ووحدات عسكرية".وأضاف كابيلو أمام البرلمان أن هذا الشخص كان "جزءًا من المؤامرة ضد فنزويلا" والتي قال إنها تضمنت خطة "لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو" وآخرين، بمن فيهم هو نفسه.وكان كابيلو قد أعلن يوم السبت عن اعتقال الأجانب الستة الآخرين، الذين ادعى أنهم يعملون لصالح وكالات استخبارات ومعارضة فنزويلا في مؤامرة التخلص من مادورو.وطالبت واشنطن ومدريد وبراغ، التي نفت تورطها في أي مؤامرة، يوم الاثنين بمعلومات من فنزويلا بشأن مواطنيها، فيما قال مادورو يوم الاثنين إن المعتقلين "اعترفوا" جميعهم.وجرت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، يوم 28 يوليو/ تموز الماضي، وفي اليوم التالي أعلن المجلس الانتخابي الوطني نيكولاس مادورو، رئيسًا منتخبًا للبلاد للفترة من 2025 إلى 2031.وأعلنت الحكومة الفنزويلية تدخل عدد من الدول في الانتخابات وفي حق الشعب بتقرير مصيره، بحسب قولها.واندلعت الاحتجاجات في فنزويلا عقب الانتخابات وجرت اصطدامات بين الشرطة والمتظاهرين في كراكاس، وأفادت السلطات بوقوع أكثر من 20 إصابة في صفوف العسكريين، وتم اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصًا لارتكابهم أعمال تخريب وأفعال مزعزعة للاستقرار.بدوره، شبّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاحتجاجات في البلاد بـ"الثورات الملونة".وقالت موسكو إن المعارضة الفنزويلية يجب أن تعترف بالهزيمة في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، حذر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف دولا ثالثة من دعم محاولات هز الوضع داخل فنزويلا.
https://sarabic.ae/20240915/فنزويلا-تتهم-مواطنين-من-إسبانيا-وأمريكا-بمحاولة-زعزعة-استقرار-البلاد-1092725467.html
https://sarabic.ae/20240802/بلينكن-أمريكا-تعترف-بفوز-مرشح-المعارضة-إدموندو-غونزاليس-بالانتخابات-الرئاسية-في-فنزويلا-1091367230.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b96aa288a6433783e4572182ce776bec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انتخابات فنزويلا, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
انتخابات فنزويلا, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير داخلية فنزويلا: اعتقلنا مواطنا أمريكيا رابعا التقط صورا لوحدات عسكرية
22:13 GMT 17.09.2024 (تم التحديث: 22:17 GMT 17.09.2024)
أعلن وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، يوم الثلاثاء اعتقال مواطن أمريكي رابع بتهمة التورط في مؤامرة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو بعد الانتخابات الرئاسية.
وقال كابيلو، إن الأمريكي المعتقل انضم إلى ثلاثة آخرين من مواطنيه، إضافة إلى اثنين من الإسبان وتشيكي، وتم اعتقاله في كاراكاس بعد "تصوير منشآت كهربائية ومنشآت نفطية ووحدات عسكرية".
وأضاف كابيلو أمام البرلمان أن هذا الشخص كان "جزءًا من المؤامرة ضد فنزويلا" والتي قال إنها تضمنت خطة "لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو" وآخرين، بمن فيهم هو نفسه.
وكان كابيلو قد أعلن يوم السبت عن اعتقال الأجانب الستة الآخرين، الذين ادعى أنهم يعملون لصالح وكالات استخبارات ومعارضة فنزويلا في مؤامرة التخلص من مادورو.
وطالبت واشنطن ومدريد وبراغ، التي نفت تورطها في أي مؤامرة، يوم الاثنين بمعلومات من فنزويلا بشأن مواطنيها، فيما قال مادورو يوم الاثنين إن المعتقلين "اعترفوا" جميعهم.
وجرت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، يوم 28 يوليو/ تموز الماضي، وفي اليوم التالي أعلن المجلس الانتخابي الوطني نيكولاس مادورو، رئيسًا منتخبًا للبلاد للفترة من 2025 إلى 2031.
وأعلنت الحكومة الفنزويلية تدخل عدد من الدول في الانتخابات وفي حق الشعب بتقرير مصيره
، بحسب قولها.
واندلعت الاحتجاجات في فنزويلا عقب الانتخابات وجرت اصطدامات بين الشرطة والمتظاهرين في كراكاس، وأفادت السلطات بوقوع أكثر من 20 إصابة في صفوف العسكريين، وتم اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصًا لارتكابهم أعمال تخريب وأفعال مزعزعة للاستقرار.
بدوره، شبّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاحتجاجات في البلاد بـ"الثورات الملونة".
وقالت موسكو إن المعارضة الفنزويلية يجب أن تعترف بالهزيمة في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، حذر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف دولا ثالثة من دعم محاولات هز الوضع داخل فنزويلا.