https://sarabic.ae/20240918/البرهان-يرحب-ببيان-بايدن-ويؤكد-التزام-حكومة-السودان-بإنهاء-الصراع-1092873398.html

البرهان يرحب ببيان بايدن ويؤكد التزام حكومة السودان بإنهاء الصراع

البرهان يرحب ببيان بايدن ويؤكد التزام حكومة السودان بإنهاء الصراع

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، أن حكومة الخرطوم منفتحة على جميع الجهود البناءة الرامية إلى إنهاء الحرب، مشيرًا... 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T23:53+0000

2024-09-18T23:53+0000

2024-09-18T23:54+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال البرهان في بيان نشره المجلس: "لقد أطلعنا على البيان الذي أصدره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فخامة جو بايدن، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، بشأن الوضع في السودان. وبالنيابة عن الحكومة السودانية والشعب السوداني، أرحب بتعبير الرئيس بايدن عن قلقه وأقدر دعم الولايات المتحدة للجهود الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة. نحن نشاركه القلق البالغ إزاء التكلفة البشرية للصراع الدائر، الذي جلب آلامًا ومصاعب لا حصر لها لشعب السودان".وأضاف: "تظل الحكومة السودانية مصممة وملتزمة تمامًا بإنهاء معاناة مواطنينا. نحن عازمون على بذل جهودنا الرامية إلى إنهاء الصراع الحالي بشكل سريع وحاسم، وضمان استعادة السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. هدفنا ليس مجرد إنهاء العنف، بل القيام بذلك بطريقة تضع الأساس لسلام مستدام، يعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار ويعزز الوحدة والمصالحة بين جميع السودانيين على المدى الطويل".وتابع: "ما ذكره الرئيس بايدن بشأن الهجمات المنهجية والواسعة النطاق التي تشنها ميليشيا قوات الدعم السريع على الفاشر لا يعكس سوى جزء بسيط من الفظائع التي ارتكبتها هذه الميليشيا الإجرامية في أجزاء أخرى من السودان. القوات المسلحة السودانية ثابتة في التزامها بمبادئ القانون الإنساني الدولي وأعراف الحرب، بما في ذلك حماية المدنيين. إن أعمالنا متجذرة بعمق في القيم الثقافية والأخلاقية للسودان، التي تؤكد على حماية أرواح المدنيين والحفاظ على تراث أمتنا الغني. وفي تناقض صارخ، تظهر تصرفات ميليشيا قوات الدعم السريع استهتارًا تامًا بحياة الإنسان والبنية التحتية المدنية والتراث الثقافي القديم للسودان، الذي يعود إلى الحضارتين الكوشية والمروية. يجب على المجتمع الدولي ألا يدين هذه الجرائم فحسب، بل يجب عليه أيضًا محاسبة الدول التي تواصل دعم وتمكين هذه الميليشيات".وقال البرهان في البيان: "تظل الحكومة السودانية منفتحة على كافة الجهود البناءة الرامية إلى إنهاء هذه الحرب المدمرة. نحن على استعداد للعمل مع جميع الشركاء الدوليين سعياً للتوصل إلى حل سلمي يخفف من معاناة شعبنا ويضع السودان على الطريق نحو الأمن والاستقرار وسيادة القانون والتداول الديمقراطي للسلطة. وإنني أتطلع إلى تعميق هذه المناقشات مع المسؤولين الأمريكيين خلال مشاركتي المقبلة في الجزء الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل".وأمس، قال الرئيس الأمريكي في بيان نشره البيت الأبيض: "أدعو المتحاربين المسؤولين عن معاناة السودانيين - القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - إلى سحب قواتهم، وتسهيل الوصول الإنساني دون عوائق، وإعادة الانخراط في المفاوضات لإنهاء هذه الحرب".وأضاف بايدن: "يجب على قوات الدعم السريع أن توقف هجومها الذي يلحق ضررًا غير متناسب بالمدنيين السودانيين. ويجب على القوات المسلحة السودانية أن توقف القصف العشوائي الذي يدمر حياة المدنيين والبنية التحتية. في حين اتخذ الجانبان بعض الخطوات لتحسين الوصول الإنساني، تواصل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تأخير وتعطيل العمليات الإنسانية المنقذة للحياة. يتعين على الطرفين السماح فورًا بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع مناطق السودان".وأشار بايدن إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات للشعب السوداني، حيث قدمت أكثر من 1.6 مليار دولار كمساعدات طارئة في العامين الماضيين. وقد حددنا سابقًا أن أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب، وأن أفراد قوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا".

https://sarabic.ae/20240918/بايدن-يدعو-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-إلى-عودة-الانخراط-في-المفاوضات-لإنهاء-الحرب-1092845034.html

https://sarabic.ae/20240913/نائب-البرهان-الحرب-في-السودان-ستنتهي-خلال-3-أشهر-1092686336.html

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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, جو بايدن, العالم العربي