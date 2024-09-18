الخارجية المصرية: نرفض أي وجود عسكري على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

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هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
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ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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https://sarabic.ae/20240918/الخارجية-المصرية-نرفض-أي-وجود-عسكري-على-الجانب-الفلسطيني-من-معبر-رفح-1092857137.html
الخارجية المصرية: نرفض أي وجود عسكري على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
الخارجية المصرية: نرفض أي وجود عسكري على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
سبوتنيك عربي
صرح بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ترفض الوجود العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت بوابة الأهرام، اليوم الأربعاء، أن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتونى بلينكن، الذي يزور القاهرة.وشدد الوزير المصري على أن "لب الصراع في المنطقة هو استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة"، مضيفًا أن "حركة حماس تؤكد لنا التزامها الكامل بالتفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقا".ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "حماس ليست في وضع يسمح لها بتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي".وفي السياق نفسه، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، عن توسيع أهداف الحرب التي تخوضها البلاد لتشمل إعادة سكان الشمال الذين فروا من الاشتباكات عبر الحدود مع حليف "حماس"، "حزب الله" اللبناني.وقال مكتب نتنياهو في بيان: "قام المجلس السياسي الأمني بتحديث أهداف الحرب هذا المساء، لتشمل ما يلي: العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".يشار إلى أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240918/الكشف-عن-الطرف-الرابع-المتورط-بتفجير-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092847725.html
https://sarabic.ae/20240916/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-الوقت-ينفد-لدى-المحتجزين-في-أنفاق-حماس-1092792023.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, مصر, أخبار مصر الآن

الخارجية المصرية: نرفض أي وجود عسكري على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

13:11 GMT 18.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح
مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
صرح بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ترفض الوجود العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وذكرت بوابة الأهرام، اليوم الأربعاء، أن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتونى بلينكن، الذي يزور القاهرة.
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
الكشف عن "الطرف الرابع" المتورط بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان
07:43 GMT
وشدد الوزير المصري على أن "لب الصراع في المنطقة هو استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة"، مضيفًا أن "حركة حماس تؤكد لنا التزامها الكامل بالتفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقا".
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "حماس ليست في وضع يسمح لها بتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي".
وفي السياق نفسه، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، عن توسيع أهداف الحرب التي تخوضها البلاد لتشمل إعادة سكان الشمال الذين فروا من الاشتباكات عبر الحدود مع حليف "حماس"، "حزب الله" اللبناني.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "قام المجلس السياسي الأمني بتحديث أهداف الحرب هذا المساء، لتشمل ما يلي: العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ‏الوقت ينفد لدى المحتجزين في أنفاق "حماس"
16 سبتمبر, 16:50 GMT
يشار إلى أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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