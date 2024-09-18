https://sarabic.ae/20240918/الخارجية-المصرية-نرفض-أي-وجود-عسكري-على-الجانب-الفلسطيني-من-معبر-رفح-1092857137.html

الخارجية المصرية: نرفض أي وجود عسكري على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

الخارجية المصرية: نرفض أي وجود عسكري على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

سبوتنيك عربي

صرح بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ترفض الوجود العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T13:11+0000

2024-09-18T13:11+0000

2024-09-18T13:11+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

مصر

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0a/1083963827_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5f1a8a642e8e7d7ce1738ea63afd863b.jpg

وذكرت بوابة الأهرام، اليوم الأربعاء، أن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتونى بلينكن، الذي يزور القاهرة.وشدد الوزير المصري على أن "لب الصراع في المنطقة هو استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة"، مضيفًا أن "حركة حماس تؤكد لنا التزامها الكامل بالتفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقا".ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "حماس ليست في وضع يسمح لها بتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي".وفي السياق نفسه، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، عن توسيع أهداف الحرب التي تخوضها البلاد لتشمل إعادة سكان الشمال الذين فروا من الاشتباكات عبر الحدود مع حليف "حماس"، "حزب الله" اللبناني.وقال مكتب نتنياهو في بيان: "قام المجلس السياسي الأمني بتحديث أهداف الحرب هذا المساء، لتشمل ما يلي: العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".يشار إلى أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240918/الكشف-عن-الطرف-الرابع-المتورط-بتفجير-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092847725.html

https://sarabic.ae/20240916/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-الوقت-ينفد-لدى-المحتجزين-في-أنفاق-حماس-1092792023.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, مصر, أخبار مصر الآن