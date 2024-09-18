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بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
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الجوع يفتك باليمنيين
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240918/تقرير-يكشف-قيام-البنتاغون-بتدريب-وحدة-عسكرية-أوكرانية-تنتهك-حقوق-الإنسان-1092869044.html
تقرير يكشف قيام البنتاغون بتدريب وحدة عسكرية أوكرانية تنتهك حقوق الإنسان
تقرير يكشف قيام البنتاغون بتدريب وحدة عسكرية أوكرانية تنتهك حقوق الإنسان
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير رفعت عنه السرية، أن البنتاغون قام بتدريب وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية يمكنها ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T19:06+0000
2024-09-18T19:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ويقول التقرير المنشور: "ربما أساء البنتاغون استخدام الأموال المخصصة من خلال تدريب وحدة أوكرانية كان من الممكن أن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".ويؤكد التقرير أن البنتاغون واجه مشاكل فيما يتعلق بالمساءلة عن المعدات، وإدارة التمويل المخصص، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والأمن المادي عند نقل المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في الصراع. وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا". ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وبدوره صرّح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240918/خبير-عسكري-أمريكي-نقطة-التحول-في-الصراع-الأوكراني-قد-حدثت-بالفعل-1092865997.html
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روسيا

تقرير يكشف قيام البنتاغون بتدريب وحدة عسكرية أوكرانية تنتهك حقوق الإنسان

19:06 GMT 18.09.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
أفاد تقرير رفعت عنه السرية، أن البنتاغون قام بتدريب وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية يمكنها ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويقول التقرير المنشور: "ربما أساء البنتاغون استخدام الأموال المخصصة من خلال تدريب وحدة أوكرانية كان من الممكن أن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
ويشير التقرير إلى أن مثل هذه الإجراءات تنتهك القانون الأمريكي الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية للقوات الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان.
ويؤكد التقرير أن البنتاغون واجه مشاكل فيما يتعلق بالمساءلة عن المعدات، وإدارة التمويل المخصص، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والأمن المادي عند نقل المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري أمريكي: نقطة التحول في الصراع الأوكراني قد حدثت بالفعل
16:58 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في الصراع. وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا". ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وبدوره صرّح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنان05:14 GMT
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