https://sarabic.ae/20240918/خبير-عسكري-أمريكي-نقطة-التحول-في-الصراع-الأوكراني-قد-حدثت-بالفعل-1092865997.html
خبير عسكري أمريكي: نقطة التحول في الصراع الأوكراني قد حدثت بالفعل
خبير عسكري أمريكي: نقطة التحول في الصراع الأوكراني قد حدثت بالفعل
سبوتنيك عربي
ذكر ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن نقطة التحول في الصراع الأوكراني جاءت حتى قبل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T16:58+0000
2024-09-18T16:58+0000
2024-09-18T17:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف ريتر، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على اليوتيوب، أن "نقطة التحول حدثت قبل فترة طويلة من الهجوم على منطقة كورسك، وهذه مجرد خطوة أخيرة".وأضاف ريتر أن القوات المسلحة الأوكرانية أرسلت احتياطياتها لمهاجمة كورسك الروسية وتتكبد الآن خسائر فادحة.وخلص الضابط العسكري المتقاعد إلى أن "الاحتياطي الاستراتيجي الأوكراني تم استهلاكه الآن".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240918/بوتين-كالينينغراد-ليست-مجرد-موقع-على-الحدود-الغربية-لروسيا-بل-هي-جزء-من-دولتنا-الكبرى-1092865773.html
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روسيا, رصد عسكري
خبير عسكري أمريكي: نقطة التحول في الصراع الأوكراني قد حدثت بالفعل
16:58 GMT 18.09.2024 (تم التحديث: 17:06 GMT 18.09.2024)
ذكر ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن نقطة التحول في الصراع الأوكراني جاءت حتى قبل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك.
وأضاف ريتر، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على اليوتيوب، أن "نقطة التحول حدثت قبل فترة طويلة من الهجوم على منطقة كورسك، وهذه مجرد خطوة أخيرة".
ووفقا للخبير، فإن تصرفات كييف هي خطوة يائسة من قبل دولة خسرت الصراع استراتيجيا.
وأضاف ريتر أن القوات المسلحة الأوكرانية أرسلت احتياطياتها لمهاجمة كورسك الروسية وتتكبد الآن خسائر فادحة.
وخلص الضابط العسكري المتقاعد إلى أن "الاحتياطي الاستراتيجي الأوكراني تم استهلاكه الآن".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.