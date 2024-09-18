https://sarabic.ae/20240918/خبير-عسكري-أمريكي-نقطة-التحول-في-الصراع-الأوكراني-قد-حدثت-بالفعل-1092865997.html

خبير عسكري أمريكي: نقطة التحول في الصراع الأوكراني قد حدثت بالفعل

خبير عسكري أمريكي: نقطة التحول في الصراع الأوكراني قد حدثت بالفعل

سبوتنيك عربي

ذكر ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن نقطة التحول في الصراع الأوكراني جاءت حتى قبل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك. 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T16:58+0000

2024-09-18T16:58+0000

2024-09-18T17:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف ريتر، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على اليوتيوب، أن "نقطة التحول حدثت قبل فترة طويلة من الهجوم على منطقة كورسك، وهذه مجرد خطوة أخيرة".وأضاف ريتر أن القوات المسلحة الأوكرانية أرسلت احتياطياتها لمهاجمة كورسك الروسية وتتكبد الآن خسائر فادحة.وخلص الضابط العسكري المتقاعد إلى أن "الاحتياطي الاستراتيجي الأوكراني تم استهلاكه الآن".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240918/بوتين-كالينينغراد-ليست-مجرد-موقع-على-الحدود-الغربية-لروسيا-بل-هي-جزء-من-دولتنا-الكبرى-1092865773.html

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روسيا, رصد عسكري