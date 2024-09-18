وفاة أسطورة المنتخب "الأتزوري" هداف مونديال 1990
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
© Photo / unsplash/ jason charters
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توفي اليوم الأربعاء نجم كرة القدم السابق اللاعب الإيطالي سلفاتوري سكيلاتشي عن عمر ناهز الـ59 عاما بعد صراع مع المرض.
وكان سكيلاتشي الملقب بـ"توتو" نجم نجم المنتخب الإيطالي في حقبة التسعينيات وحصل على لقب هداف كأس العالم في مونديال 1990، وخلال تلك البطولة نال جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 6 أهداف جعلته من أبرز نجومها.
وداعا توتو سكيلاتشي— محمد السعدي 🇶🇦⭐️⭐️🇶🇦 (@DRMOHDALSA3DI) September 18, 2024
بطل الليالي الساحرة
في ايطاليا ١٩٩٠
pic.twitter.com/kPPNj53VYG
وتناولت مواقع رياضية الخبر مشيرة إلى أن سبب وفاة سكيلاتشي جاءت بعد معاناة مع مرض سرطان القولون، حيث تم احتجازه بمستشفى باليرمو، قبل أسبوع، بسبب سوء حالته الصحية.
وأكدت المستشفى نبأ الوفاة، مشيرة إلى أنها حدثت بعدما خضع النجم السابق لعمليتين جراحيتين.
كنا نشاهد انطلاقة ايطاليا في كأس العالم 1990 وكيف تعثر الاتزوري امام النمسا وعجز عن هز الشباك رغم سيطرته الكامله على المباراة فجأة دفع فيتشيني مدرب ايطاليا بلاعب لم يسمع الكثيرون عنه رغم أنه كان يلعب في يوفنتوس هو سيلفاتوري سكيلاتشي، لاعب لم يكن لعب مع ايطاليا الا مباراة واحدة… pic.twitter.com/WmaUNesri5— Ahmed EL Nefily أحمد النفيلي (@ELNEFILY) September 18, 2024
وكانت مسيرة النجم الإيطالي مليئة بالإنجازات الرياضية التي شملت الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين مع يوفنتوس وإنتر ميلان، إضافة إلى إنجازه الأكبر في كأس العالم مع المنتخب الإيطالي.
كما لعب سكيلاتشي مع أندية أخرى أبرزها ميسينا ويوفنتوس وإنتر في إيطاليا وجوبيلو إيواتا في اليابان.