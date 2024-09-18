وفاة أسطورة المنتخب "الأتزوري" هداف مونديال 1990

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240918/وفاة-أسطورة-المنتخب-الأتزوري-هداف-مونديال-1990-1092854647.html
وفاة أسطورة المنتخب "الأتزوري" هداف مونديال 1990
وفاة أسطورة المنتخب "الأتزوري" هداف مونديال 1990
سبوتنيك عربي
توفي اليوم الأربعاء نجم كرة القدم السابق اللاعب الإيطالي سلفاتوري سكيلاتشي عن عمر ناهز الـ59 عاما بعد صراع مع المرض. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T11:29+0000
2024-09-18T11:29+0000
مجتمع
رياضة
أخبار العالم الآن
إيطاليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_2684afeb67d2fbfc3d52711c3c2d7f61.jpg
وكان سكيلاتشي الملقب بـ"توتو" نجم نجم المنتخب الإيطالي في حقبة التسعينيات وحصل على لقب هداف كأس العالم في مونديال 1990، وخلال تلك البطولة نال جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 6 أهداف جعلته من أبرز نجومها. وتناولت مواقع رياضية الخبر مشيرة إلى أن سبب وفاة سكيلاتشي جاءت بعد معاناة مع مرض سرطان القولون، حيث تم احتجازه بمستشفى باليرمو، قبل أسبوع، بسبب سوء حالته الصحية.وأكدت المستشفى نبأ الوفاة، مشيرة إلى أنها حدثت بعدما خضع النجم السابق لعمليتين جراحيتين.وكانت مسيرة النجم الإيطالي مليئة بالإنجازات الرياضية التي شملت الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين مع يوفنتوس وإنتر ميلان، إضافة إلى إنجازه الأكبر في كأس العالم مع المنتخب الإيطالي.كما لعب سكيلاتشي مع أندية أخرى أبرزها ميسينا ويوفنتوس وإنتر في إيطاليا وجوبيلو إيواتا في اليابان.
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_cbf04a6b9a235301a50964f167c27013.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار العالم الآن, إيطاليا
رياضة, أخبار العالم الآن, إيطاليا

وفاة أسطورة المنتخب "الأتزوري" هداف مونديال 1990

11:29 GMT 18.09.2024
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Photo / unsplash/ jason charters
تابعنا عبر
توفي اليوم الأربعاء نجم كرة القدم السابق اللاعب الإيطالي سلفاتوري سكيلاتشي عن عمر ناهز الـ59 عاما بعد صراع مع المرض.
وكان سكيلاتشي الملقب بـ"توتو" نجم نجم المنتخب الإيطالي في حقبة التسعينيات وحصل على لقب هداف كأس العالم في مونديال 1990، وخلال تلك البطولة نال جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 6 أهداف جعلته من أبرز نجومها.
وتناولت مواقع رياضية الخبر مشيرة إلى أن سبب وفاة سكيلاتشي جاءت بعد معاناة مع مرض سرطان القولون، حيث تم احتجازه بمستشفى باليرمو، قبل أسبوع، بسبب سوء حالته الصحية.
وأكدت المستشفى نبأ الوفاة، مشيرة إلى أنها حدثت بعدما خضع النجم السابق لعمليتين جراحيتين.
وكانت مسيرة النجم الإيطالي مليئة بالإنجازات الرياضية التي شملت الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين مع يوفنتوس وإنتر ميلان، إضافة إلى إنجازه الأكبر في كأس العالم مع المنتخب الإيطالي.
كما لعب سكيلاتشي مع أندية أخرى أبرزها ميسينا ويوفنتوس وإنتر في إيطاليا وجوبيلو إيواتا في اليابان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..."حزب الله" يتعهد بمواصلة عملياته ضد إسرائيل بعد تفجيرات أجهزة اتصال05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала