https://sarabic.ae/20240918/-مسؤول-عراقي-لـسبوتنيك-وصول-باخرة-تحمل-40-ألف-طن-من-القمح-الروسي-إلى-العراق-1092860598.html
مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": وصول باخرة تحمل 40 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق
مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": وصول باخرة تحمل 40 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق
سبوتنيك عربي
أعلن مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق حيدر نوري الكرعاوي ، اليوم الأربعاء، عن وصول باخرة محملة بـ40 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق ، فيما لفت إلى... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T14:23+0000
2024-09-18T14:23+0000
2024-09-18T14:23+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102652/78/1026527865_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_05874c9cde3d5313097cd6643491c44d.jpg
وقال الكرعاوي في تصريح لـ"سبوتنيك": "قبل 3 أيام وصلت باخرة تحمل 40 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق ، حاليا الباخرة تحت الفحص وغدا سيتم إطلاقها للمطاحن الأهلية في العراق لغرض إنتاج الطحين الصفر (الدقيق ) .وكان الكرعاوي قد توقع في 10 أيلول / سبتمبر الجاري، أن يقوم العراق باستيراد نحو 150 ألف طن إلى 200 ألف طن من القمح من روسيا شهريا.وقال الكرعاوي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لدينا تواصل كبير مع التجار الروس في هذا الموضوع وأيضا سيكون هناك تواصل مع الحكومة الروسية خلال الفترة القادمة ".وتابع أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول 80 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق عبر باخرتين تم التعاقد عليها مؤخرا".
https://sarabic.ae/20240902/الخارجية-الروسية-واردات-الغاز-إلى-الاتحاد-الأوروبي-تواصل-نموها-1092294282.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102652/78/1026527865_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2f5050ea9b227a5b23a9e86530360f54.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": وصول باخرة تحمل 40 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق
حصري
أعلن مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق حيدر نوري الكرعاوي ، اليوم الأربعاء، عن وصول باخرة محملة بـ40 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق ، فيما لفت إلى إن باخرة ثانية تحمل ذات الكمية ستصل الموانيء العراقية خلال نحو أسبوعين.
وقال الكرعاوي في تصريح لـ"سبوتنيك": "قبل 3 أيام وصلت باخرة تحمل 40 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق ، حاليا الباخرة تحت الفحص وغدا سيتم إطلاقها للمطاحن الأهلية في العراق لغرض إنتاج الطحين الصفر (الدقيق ) .
وأضاف: "هناك باخرة ثانية ستصل العراق تحمل ذات الكمية بحدود 15 يوما"، وأكد "توريد القمح من روسيا مستمر طالما القمح بهكذا نوعيات جيدة".
وكان الكرعاوي قد توقع في 10 أيلول / سبتمبر الجاري، أن يقوم العراق باستيراد نحو 150 ألف طن إلى 200 ألف طن من القمح من روسيا شهريا.
وقال الكرعاوي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لدينا تواصل كبير مع التجار الروس في هذا الموضوع وأيضا سيكون هناك تواصل مع الحكومة الروسية خلال الفترة القادمة ".
وأضاف: "هناك تعاون كبير ومفتوح دون توقف، ونتوقع في الأشهر القادمة بعد أن يتم إنتاج الطحين الصفر (الدقيق) داخل العراق أن تكون هناك كميات أكبر بكثير ومن الممكن أن نصل إلى 150 أو 200 ألف طن في الشهر الواحد".
وتابع أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول 80 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق عبر باخرتين تم التعاقد عليها مؤخرا".