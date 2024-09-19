"أنصار الله" تعلق على كلمة نصر الله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240919/أنصار-الله-تعلق-على-كلمة-نصر-الله-1092911347.html
"أنصار الله" تعلق على كلمة نصر الله
"أنصار الله" تعلق على كلمة نصر الله
سبوتنيك عربي
رأى رئيس الهيئة الإعلامية لحركة "أنصار الله"، نصر الدين عامر، أنّ "خطاب الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، هو خطاب الثبات والقوة والارتباط بالله"، مشيرًا... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T19:52+0000
2024-09-19T19:52+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
إسرائيل
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_fe7d9475357769bc26f5ea25257b26ca.jpg
وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "جبهات الإسناد، كما أشار نصر الله، مستمرة، حيث تُعتبر جبهة لبنان الأولى والأكثر تأثيرًا على إسرائيل، كما أنّ جبهة اليمن ثابتة، رغم ما يسقط من قتلى وجرحى، في الوقت الذي يستمر فيه التحالف الأمريكي والبريطاني في ضربنا، الاّ أننا سنستمر في الإسناد وجبهتنا تتقدم وتتوسع ووصلت إلى العمق الإسرائيلي".وأكد أنّ "هذا الدعم يشكل أوراق قوة للمفاوض الفلسطيني، حيث يمتلك جبهات تمتد على جغرافيا واسعة في منطقتنا، مما يتيح له إمكانية الضغط من خلالها في مباحثات وقف إطلاق النار".وتابع: "سنكون إلى جانب "حزب الله" في كل ما تتطلبه المعركة، ومستعدون لإرسال مقاتلين إلى لبنان إذا تطلب الأمر، ونحن جاهزون لكافة الاحتمالات".
https://sarabic.ae/20240919/مباشر-حسن-نصرالله-يتحدث-لأول-مرة-بعد-تفجيرات-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092901680.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4b22304891d882c226fdd5eff92cf43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أنصار الله
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أنصار الله

"أنصار الله" تعلق على كلمة نصر الله

19:52 GMT 19.09.2024
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
رأى رئيس الهيئة الإعلامية لحركة "أنصار الله"، نصر الدين عامر، أنّ "خطاب الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، هو خطاب الثبات والقوة والارتباط بالله"، مشيرًا إلى أنّه "يعكس ثبات المقاتلين وقوتهم".
وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "جبهات الإسناد، كما أشار نصر الله، مستمرة، حيث تُعتبر جبهة لبنان الأولى والأكثر تأثيرًا على إسرائيل، كما أنّ جبهة اليمن ثابتة، رغم ما يسقط من قتلى وجرحى، في الوقت الذي يستمر فيه التحالف الأمريكي والبريطاني في ضربنا، الاّ أننا سنستمر في الإسناد وجبهتنا تتقدم وتتوسع ووصلت إلى العمق الإسرائيلي".

واعتبر القيادي في "أنصار الله" أنّ "ما قامت به إسرائيل في لبنان هو إبادة وحشية، بالإضافة إلى استهدافها لجبهات الإسناد، ما يشير إلى أهمية هذه الجبهات وتأثيرها في المعركة".

حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
نصر الله بعد "تفجيرات البيجر": تلقينا ضربة غير مسبوقة وسنتجاوزها برؤوس مرفوعة
14:18 GMT
وأكد أنّ "هذا الدعم يشكل أوراق قوة للمفاوض الفلسطيني، حيث يمتلك جبهات تمتد على جغرافيا واسعة في منطقتنا، مما يتيح له إمكانية الضغط من خلالها في مباحثات وقف إطلاق النار".

وأعلن عامر أنّ " جماعة "أنصار الله" على تواصل على أعلى المستويات مع "حزب الله" منذ ما قبل أحداث "طوفان الأقصى"، ونقف إلى جانبه في عملية انتقامه هذه وفي جميع العمليات".

وتابع: "سنكون إلى جانب "حزب الله" في كل ما تتطلبه المعركة، ومستعدون لإرسال مقاتلين إلى لبنان إذا تطلب الأمر، ونحن جاهزون لكافة الاحتمالات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نصر الله بعد "تفجيرات البيجر": تلقينا ضربة قاسية15:12 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنانأمس, 05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала