https://sarabic.ae/20240919/أنصار-الله-تعلق-على-كلمة-نصر-الله-1092911347.html
"أنصار الله" تعلق على كلمة نصر الله
"أنصار الله" تعلق على كلمة نصر الله
سبوتنيك عربي
رأى رئيس الهيئة الإعلامية لحركة "أنصار الله"، نصر الدين عامر، أنّ "خطاب الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، هو خطاب الثبات والقوة والارتباط بالله"، مشيرًا... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T19:52+0000
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وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "جبهات الإسناد، كما أشار نصر الله، مستمرة، حيث تُعتبر جبهة لبنان الأولى والأكثر تأثيرًا على إسرائيل، كما أنّ جبهة اليمن ثابتة، رغم ما يسقط من قتلى وجرحى، في الوقت الذي يستمر فيه التحالف الأمريكي والبريطاني في ضربنا، الاّ أننا سنستمر في الإسناد وجبهتنا تتقدم وتتوسع ووصلت إلى العمق الإسرائيلي".وأكد أنّ "هذا الدعم يشكل أوراق قوة للمفاوض الفلسطيني، حيث يمتلك جبهات تمتد على جغرافيا واسعة في منطقتنا، مما يتيح له إمكانية الضغط من خلالها في مباحثات وقف إطلاق النار".وتابع: "سنكون إلى جانب "حزب الله" في كل ما تتطلبه المعركة، ومستعدون لإرسال مقاتلين إلى لبنان إذا تطلب الأمر، ونحن جاهزون لكافة الاحتمالات".
https://sarabic.ae/20240919/مباشر-حسن-نصرالله-يتحدث-لأول-مرة-بعد-تفجيرات-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092901680.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أنصار الله
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أنصار الله
"أنصار الله" تعلق على كلمة نصر الله
حصري
رأى رئيس الهيئة الإعلامية لحركة "أنصار الله"، نصر الدين عامر، أنّ "خطاب الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، هو خطاب الثبات والقوة والارتباط بالله"، مشيرًا إلى أنّه "يعكس ثبات المقاتلين وقوتهم".
وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "جبهات الإسناد، كما أشار نصر الله، مستمرة، حيث تُعتبر جبهة لبنان الأولى والأكثر تأثيرًا على إسرائيل، كما أنّ جبهة اليمن ثابتة، رغم ما يسقط من قتلى وجرحى، في الوقت الذي يستمر فيه التحالف الأمريكي والبريطاني في ضربنا، الاّ أننا سنستمر في الإسناد وجبهتنا تتقدم وتتوسع ووصلت إلى العمق الإسرائيلي".
واعتبر القيادي في "أنصار الله" أنّ "ما قامت به إسرائيل في لبنان هو إبادة وحشية، بالإضافة إلى استهدافها لجبهات الإسناد، ما يشير إلى أهمية هذه الجبهات وتأثيرها في المعركة".
وأكد أنّ "هذا الدعم يشكل أوراق قوة للمفاوض الفلسطيني، حيث يمتلك جبهات تمتد على جغرافيا واسعة في منطقتنا، مما يتيح له إمكانية الضغط من خلالها في مباحثات وقف إطلاق النار".
وأعلن عامر أنّ " جماعة "أنصار الله" على تواصل على أعلى المستويات مع "حزب الله" منذ ما قبل أحداث "طوفان الأقصى"، ونقف إلى جانبه في عملية انتقامه هذه وفي جميع العمليات".
وتابع: "سنكون إلى جانب "حزب الله" في كل ما تتطلبه المعركة، ومستعدون لإرسال مقاتلين إلى لبنان إذا تطلب الأمر، ونحن جاهزون لكافة الاحتمالات".