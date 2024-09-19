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البحرية الأمريكية تنشر خطة للتحضير لصراع محتمل مع الصين بحلول عام 2027
البحرية الأمريكية تنشر خطة للتحضير لصراع محتمل مع الصين بحلول عام 2027
سبوتنيك عربي
نشرت البحرية الأمريكية خطة للتحضير لعمل عسكري محتمل ضد الصين بحلول عام 2027، مصنفةً الأسطول الروسي على أنه تهديد. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T16:21+0000
2024-09-19T16:21+0000
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت رئيسة العمليات البحرية الأمريكية، ليزا فرانشيتي، إن خطة الملاحة للبحرية الأمريكية هي توجيهاتي الاستراتيجية الشاملة لتحسين جاهزية أسطولنا، والتي تعطي الأولوية لزيادة الاستعداد للصراع المحتمل مع جمهورية الصين الشعبية بحلول عام 2027، فضلا عن تعزيز الميزة الطويلة المدى للبحرية في العمليات القتالية، بحسب الوثيقة المنشورة على موقع البحرية الأمريكية.وذكرت الوثيقة بإيجاز، روسيا، التي يحتفظ أسطولها "على الرغم من الخسائر في البحر الأسود، بالقوة القتالية في أقصى الشمال وفي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ​​وبحر البلطيق وشمال المحيط الهادئ"، بحسب ما ورد في الوثيقة.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة "أبيك" في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن الصين تسعى إلى إعادة التوحيد مع تايوان من خلال الوسائل السلمية، وليس القوة.
https://sarabic.ae/20240909/أمريكا-تعتزم-مراقبة-التدريبات-العسكرية-الروسية-الصينية-المشتركة--1092559145.html
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روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

البحرية الأمريكية تنشر خطة للتحضير لصراع محتمل مع الصين بحلول عام 2027

16:21 GMT 19.09.2024
CC0 / / المدمرة الأمريكية John Paul Jones
المدمرة الأمريكية John Paul Jones - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
CC0 / /
تابعنا عبر
نشرت البحرية الأمريكية خطة للتحضير لعمل عسكري محتمل ضد الصين بحلول عام 2027، مصنفةً الأسطول الروسي على أنه تهديد.
وقالت رئيسة العمليات البحرية الأمريكية، ليزا فرانشيتي، إن خطة الملاحة للبحرية الأمريكية هي توجيهاتي الاستراتيجية الشاملة لتحسين جاهزية أسطولنا، والتي تعطي الأولوية لزيادة الاستعداد للصراع المحتمل مع جمهورية الصين الشعبية بحلول عام 2027، فضلا عن تعزيز الميزة الطويلة المدى للبحرية في العمليات القتالية، بحسب الوثيقة المنشورة على موقع البحرية الأمريكية.

وزعمت الوثيقة أنها تتناول خطط الصين المزعومة لغزو تايوان بحلول عام 2027.

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وذكرت الوثيقة بإيجاز، روسيا، التي يحتفظ أسطولها "على الرغم من الخسائر في البحر الأسود، بالقوة القتالية في أقصى الشمال وفي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ​​وبحر البلطيق وشمال المحيط الهادئ"، بحسب ما ورد في الوثيقة.

وأشار الجيش الأمريكي إلى أن "الكرملين يمتلك أيضًا أكبر ترسانة نووية في العالم".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة "أبيك" في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن الصين تسعى إلى إعادة التوحيد مع تايوان من خلال الوسائل السلمية، وليس القوة.
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