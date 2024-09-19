https://sarabic.ae/20240919/باحث-سياسي-إيراني-عن-كلمة-نصر-الله-خطاب-هادئ-ورد-مفتوح-1092911149.html

باحث سياسي إيراني عن كلمة نصر الله: خطاب هادئ والرد مفتوح

باحث سياسي إيراني عن كلمة نصر الله: خطاب هادئ والرد مفتوح

سبوتنيك عربي

وصف الباحث السياسي الإيراني مهرداد خليلي خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرلله بـ "الهادئ"، معتبرا أنه "أراد إيصال رسالته دون أي انفعال، لذا التزم... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T19:46+0000

2024-09-19T19:46+0000

2024-09-19T19:50+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار حزب الله

طوفان الأقصى

حصري

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/22/1013482258_1:0:1452:816_1920x0_80_0_0_112a12a879e516c78741ed8d8cb8136e.jpg

وفي ما يتعلّق بردّ "حزب الله" على الاستهداف الإسرائيلي على لبنان، قال خليلي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "يمكن القول إن نصر الله قد اتخذ خطوات مشابهة لعملية الرد على اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في الأربعينية الحسينية، حيث أوقع إسرائيل في حالة من التوتر النفسي يجعلها تعيش ضغطًا نفسيًا أكبر على مستوى القيادات والمستوطنين، مقارنةً بأيام الرعب التي عاشوها سابقا". وأضاف أنه "لا توجد مؤشرات على أنه سيكون هناك رد مشترك بين فصائل محور "المقاومة" على ما حدث في بيروت بل سيكون الرد على هذه الجريمة من قبل حزب الله وحده وقد تصل الصواريخ إلى ما بعد حيفا".ولفت الباحث السياسي الإيراني إلى أن "نصر الله شدد في خطابه على أن إسرائيل ارتكبت هذه الجريمة دون أي ضوابط، مما يؤكد أن الرد سيكون بحجم ومستوى ما ارتكبته".وتابع: "الرد سيفاجئ الكثيرين، سواء الأصدقاء أو الأعداء، على اعتبار أن إسرائيل كسرت كل الخطوط الحمر بهذه العملية لناحية عدد الإصابات الذي بلغ أكثر من 4000 جريح". واعتبر خليلي أن "حزب الله في المعركة البرية أقوى من إسرائيل على اعتبار أنه تشكل من أبناء القرى الجنوبية الأمامية وبالتالي هم أصحاب الأرض ويعرفون تفاصيل هذه الأرض، وبالتالي لن تكون المعركة سهلة معهم خصوصا أننا نتحدث عن قدرات حزب الله في العام 2024 توازي قدرات جيشًا بأكمله".وتابع: "حزب الله لم يستخدم كل أسلحته الاستراتيجية في هذه المعركة، وخبأها في مستودعاته لاستخدامها في المعركة الكبرى المجهولة التوقيت".وأشار خليلي إلى أن "إسرائيل لم تعد تملك أوراق ضغط على حزب الله"، مرجحًا أنها "قد تسعى إلى رفع مستوى التوتر والرعب في الداخل اللبناني عبر الضغط على البيئة المعادية لحزب الله".كما تطرق للحديث عن الدور الإيراني في مساعدة لبنان على الصعيد الصحي، قائلا: "سارعت قيادات الهلال الإيراني للاجتماع وقررت إرسال الوقود والمواد الطبية بسرعة إلى بيروت لمساعدة القطاع الطبي في لبنان".يُذكر أن أجهزة "بيجر" انفجرت في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240919/مباشر-حسن-نصرالله-يتحدث-لأول-مرة-بعد-تفجيرات-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092901680.html

https://sarabic.ae/20240919/الحرس-الثوري-الإيراني-يعد-حسن-نصر-الله-بـرد-ساحق-وماحق-على-إسرائيل-1092903610.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, حصري, العالم العربي, الأخبار