https://sarabic.ae/20240919/تحقيقات-في-انتهاك-بايدن-قوانين-تصدير-الأسلحة-إلى-إسرائيل-1092883369.html

تحقيقات في انتهاك بايدن قوانين تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

تحقيقات في انتهاك بايدن قوانين تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

تستعد الهيئات التنظيمية لوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، لنشر نتائج التحقيقات في احتمالات "انتهاكات" من قبل إدارة الرئيس جو... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T09:43+0000

2024-09-19T09:43+0000

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وقال المتحدث باسم مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مارك هوفمان، إن المكتب "سينشر قريبا نتائج إجراءات التفتيش لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية، الذي يشرف على السياسات والبرامج المتعلقة بالمساعدات الأمنية والمبيعات العسكرية لإسرائيل".وبدأت هذه التحقيقات بعد شكاوى من الحكومة الأمريكية حول "انتهاكات" محتملة للقوانين التي تحظر نقل المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الحكومات التي تنتهك قوانين حقوق الإنسان أو تمنع وصول المساعدات الإنسانية.وكانت إدارة بايدن قد اعترفت في وقت سابق باحتمال أن إسرائيل، التي استخدمت الأسلحة الأمريكية في حربها مع غزة، انتهكت القانون الدولي، لكنها بررت نقل الأسلحة من خلال التأكيد على حق تل أبيب في الدفاع عن النفس.وأشارت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن المكتبان سيعلنان استلام رسالة موقّعة من عشرات الموظفين الفيدراليين ينتقدون فيها أكثر من 30 وكالة أميركية، كما يتهمون الهيئات الرقابة بالفشل في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن سياسة تصدير الأسلحة الأميركية.

https://sarabic.ae/20240918/قيادي-في-حماس-معركتنا-مع-إسرائيل-اليوم-مختلفة-عن-السابق-وحتما-حزب-الله-سيفاجئ-تل-أبيب--1092864995.html

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