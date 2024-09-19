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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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لقاء سبوتنيك
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
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روسيا: أمريكا تدفع تكاليف تدريب المجرمين الأوكرانيين
روسيا: أمريكا تدفع تكاليف تدريب المجرمين الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة لشؤون جرائم نظام كييف، أن دافعي الضرائب الأمريكيين يدفعون تكاليف تدريب مجرمي الحرب الأوكرانيين. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
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وفقًا لتقرير رفعت عنه السرية للمفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، قامت الوزارة بتدريب وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية، والتي يمكن أن تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان.وكتب ميروشنيك في قناته على "تلغرام"، تعليقًا على تقرير وزارة الدفاع الأمريكية، إن دافعي الضرائب الأمريكيين يدفعون تكاليف تدريب مجرمي الحرب الأوكرانيين، وقد تم الكشف عن ذلك في البنتاغون الأمريكي.وأوضح أنه كان من الممكن للمسلحين الأوكرانيين "الظهور" في بعض تقارير الهياكل الدولية، ولم يعد بإمكان البنتاغون تجاهل ذلك أو إخفاءه.وحذرت روسيا، مراراً، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو مرارا، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sarabic.ae/20240916/خبير-لا-يمكن-للغرب-فرض-أي-شرط-على-روسيا-وأوكرانيا-باتت-قاعدة-عسكرية-لحلف-الناتو--1092760130.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا: أمريكا تدفع تكاليف تدريب المجرمين الأوكرانيين

17:51 GMT 19.09.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة لشؤون جرائم نظام كييف، أن دافعي الضرائب الأمريكيين يدفعون تكاليف تدريب مجرمي الحرب الأوكرانيين.
وفقًا لتقرير رفعت عنه السرية للمفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، قامت الوزارة بتدريب وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية، والتي يمكن أن تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان.
وكتب ميروشنيك في قناته على "تلغرام"، تعليقًا على تقرير وزارة الدفاع الأمريكية، إن دافعي الضرائب الأمريكيين يدفعون تكاليف تدريب مجرمي الحرب الأوكرانيين، وقد تم الكشف عن ذلك في البنتاغون الأمريكي.
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وأوضح أنه كان من الممكن للمسلحين الأوكرانيين "الظهور" في بعض تقارير الهياكل الدولية، ولم يعد بإمكان البنتاغون تجاهل ذلك أو إخفاءه.

وقال: "على الأرجح، نحن نتحدث (في التقرير) عن جرائم القتل والتعذيب والعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء أو عمليات الاختطاف، التي يشارك فيها المسلحون الأوكرانيون بنشاط، وأي شيء أقل بهرجة من جانب رعاة النظام الأوكراني سيتم تجاهله على الأرجح ببساطة".

وحذرت روسيا، مراراً، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا؛ مؤكدة أن ذلك لا يسهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو مرارا، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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