"فيفا" يصدر تصنيف شهر سبتمبر لأفضل المنتخبات في العالم
© RIA Novosti . Aleksandr Vilf/
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر 2024، حيث شهد عددا من التغييرات للعديد من المنتخبات.
ولا يزال منتخب الأرجنتين المتوج بلقب "كوبا أمريكا" على صدارة التصنيف العالمي، كما حافظت المنتخبات العشر الأولى على مركزها.
All teams in the top 10 hold their positions in the latest #FIFARanking! 📊— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 19, 2024
Plus, Bolivia, Brunei Darussalam and Samoa all make big progress! 🆙
وجاء ترتيب أول 10 مراكز في العالم كالآتي:
1.الأرجنتين
2.فرنسا
3.إسبانيا
4.إنجلترا
5.البرازيل
6.بلجيكا
7.هولندا
8.البرتغال
9.كولومبيا
10.إيطاليا
تصنيف المنتخبات العربية
1.المغرب: 14 عالميا
2.مصر: 31 عالميا
3.تونس: 36 عالميا
4.الجزائر: 41 عالميا
5.قطر: 44 عالميا
6.العراق: 55 عالميا
7.السعودية: 56 عالميا
8.الأردن: 68 عالميا
9.الإمارات: 69 عالميا
10.البحرين: 76 عالميا
وجاء التصنيف بعد أيام من انتهاء فترة التوقف الدولى، والتي شهدت إقامة منافسات تصفيات قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتصفيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب.
يذكر أن المنتخب المغربي كان قد حقق إنجازا كبيرا لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا، وهو تحقيق المركز الرابع في "كأس العالم 2022".