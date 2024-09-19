https://sarabic.ae/20240919/مقاتلات-حربية-إسرائيلية-تشن-سلسلة-غارات-استهدفت-بلدات-عدة-في-جنوب-لبنان----1092897664.html
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، اليوم الخميس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة جنوبي البلاد. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T13:53+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات استهدفت دير قانون -الحلوسية، أطراف المنصوري".وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء أهدافًا لـ"حزب الله" في لبنان، بهدف تجريد قدرات وبنى تحتية عسكرية تابعة له".وكتب في قناته على "تلغرام": "لقد حوّل "حزب الله" منطقة جنوب لبنان إلى منطقة قتال، حيث قام بتسليح منازل المدنيين على مدار عقود بالوسائل القتالية، وقام بحفر الأنفاق تحتها، واستخدمها دروعًا بشرية"، بحسب قوله.وشهد لبنان خلال اليومين الماضيين تفجيرات لأجهزة النداء الآلي من طراز "بيجر" وأنواع أخرى، نتج عنها مقتل عشرات الأشخاص وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الهجمات بينما توعد "حزب الله" بما وصفه بـ"القصاص العادل".وزير الطاقة اللبناني لـ "سبوتنيك": لبنان يعيش اليوم فاجعة ومتضامن إلى أبعد الحدود مع "المقاومة"وزير الصحة اللبناني: حجم الضربة كان كبيرا جدا والمستشفيات تفاجأت بأعداد المصابين
https://sarabic.ae/20240919/صويتبرأيك-هل-تبدأ-إسرائيل-حربا-على-لبنان-بعد-تفجيرات-البيجر؟--1092887639.html
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لبنان, إسرائيل, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, إسرائيل, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان
13:53 GMT 19.09.2024 (تم التحديث: 14:14 GMT 19.09.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، اليوم الخميس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة جنوبي البلاد.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات استهدفت دير قانون -الحلوسية، أطراف المنصوري".
وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء أهدافًا لـ"حزب الله" في لبنان، بهدف تجريد قدرات وبنى تحتية عسكرية تابعة له".
وكتب في قناته على "تلغرام": "لقد حوّل "حزب الله" منطقة جنوب لبنان إلى منطقة قتال، حيث قام بتسليح منازل المدنيين على مدار عقود بالوسائل القتالية، وقام بحفر الأنفاق تحتها، واستخدمها دروعًا بشرية"، بحسب قوله.
وأضاف: "يعمل جيش الدفاع لخلق حالة أمنية في الشمال تسمح بعودة السكان إلى منازلهم وتحقيق كافة أهداف الحرب الأخرى".
وشهد لبنان خلال اليومين الماضيين تفجيرات لأجهزة النداء الآلي من طراز "بيجر" وأنواع أخرى، نتج عنها مقتل عشرات الأشخاص وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الهجمات بينما توعد "حزب الله" بما وصفه بـ"القصاص العادل".