https://sarabic.ae/20240918/وزير-الطاقة-اللبناني-لـ-سبوتنيك--لبنان-يعيش-اليوم-فاجعة-ومتضامن-إلى-أبعد-الحدود-مع-المقاومة-1092855552.html

وزير الطاقة اللبناني لـ "سبوتنيك": لبنان يعيش اليوم فاجعة ومتضامن إلى أبعد الحدود مع "المقاومة"

وزير الطاقة اللبناني لـ "سبوتنيك": لبنان يعيش اليوم فاجعة ومتضامن إلى أبعد الحدود مع "المقاومة"

سبوتنيك عربي

رأى وزير الطاقة اللبناني، الدكتور وليد فياض، أن "ما شهدناه اليوم بعد تفجير "البيجر" هو فاجعة أصابت جميع اللبنانيين". 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T11:47+0000

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2024-09-18T11:47+0000

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وتساءل في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" عن "هوية الجهات الاستخباراتية التي قامت بهذا العمل والأساليب المستخدمة"، مشيرًا إلى "ضرورة التنبه إلى سبل حماية لبنان واللبنانيين من مثل هذه الخروقات".وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة مارغليلوت، فيما لم تنجح أية جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.

https://sarabic.ae/20240918/الكشف-غن-الآلية-المتطورة-التي-انفجرت-فيها-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092854737.html

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