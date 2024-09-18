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وزير الطاقة اللبناني لـ "سبوتنيك": لبنان يعيش اليوم فاجعة ومتضامن إلى أبعد الحدود مع "المقاومة"
وزير الطاقة اللبناني لـ "سبوتنيك": لبنان يعيش اليوم فاجعة ومتضامن إلى أبعد الحدود مع "المقاومة"
سبوتنيك عربي
رأى وزير الطاقة اللبناني، الدكتور وليد فياض، أن "ما شهدناه اليوم بعد تفجير "البيجر" هو فاجعة أصابت جميع اللبنانيين". 18.09.2024, سبوتنيك عربي
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وتساءل في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" عن "هوية الجهات الاستخباراتية التي قامت بهذا العمل والأساليب المستخدمة"، مشيرًا إلى "ضرورة التنبه إلى سبل حماية لبنان واللبنانيين من مثل هذه الخروقات".وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة مارغليلوت، فيما لم تنجح أية جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
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وزير الطاقة اللبناني لـ "سبوتنيك": لبنان يعيش اليوم فاجعة ومتضامن إلى أبعد الحدود مع "المقاومة"

11:47 GMT 18.09.2024
© AFP 2023 / Joseph Eidعلم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023.
علم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© AFP 2023 / Joseph Eid
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رأى وزير الطاقة اللبناني، الدكتور وليد فياض، أن "ما شهدناه اليوم بعد تفجير "البيجر" هو فاجعة أصابت جميع اللبنانيين".
وتساءل في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" عن "هوية الجهات الاستخباراتية التي قامت بهذا العمل والأساليب المستخدمة"، مشيرًا إلى "ضرورة التنبه إلى سبل حماية لبنان واللبنانيين من مثل هذه الخروقات".

وشدّد فياض على "ضرورة الخروج من هذه الأزمة أقوى وتحقيق انتصارات أكبر قريبًا"، أعلن عن "تضامنه إلى أبعد الحدود مع حزب الله و"المقاومة" في هذه المحنة"، متمنيًا لهم التوفيق في تأمين الرد والردع المطلوب لحماية لبنان واللبنانيين.

جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
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وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مع استمرار الجهود الحكومية والتواصل مع الأصدقاء والشركاء العرب والدوليين للتهدئة، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض للحرب.

وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة مارغليلوت، فيما لم تنجح أية جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
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