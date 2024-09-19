https://sarabic.ae/20240919/وزير-الخارجية-التركي-تفجير-أجهزة-الاتصالات-أسلوب-استخباري-معروف-1092897097.html

وزير الخارجية التركي: تفجير أجهزة الاتصالات أسلوب استخباري معروف

وزير الخارجية التركي: تفجير أجهزة الاتصالات أسلوب استخباري معروف

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل بدأت تصعيد هجماتها تجاه لبنان بشكل تدريجي، وأكد أن بلاده مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم الطبي إلى لبنان. 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T14:04+0000

2024-09-19T14:04+0000

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جاء ذلك في تصريحات صحفية لوكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، قال فيها إن تفجير أجهزة الاتصال ليس أسلوبا جديدا، مضيفا: "وكالات الاستخبارات تستخدمه بشكل متكرر، لكن الاختلاف هو استخدامه على نطاق واسع في لبنان".وأردف: "العمليات التي تنفذها إسرائيل أصبحت استفزازية بشكل يجعل الخيار الوحيد أمام "حزب الله" وإيران هو الرد".كما تحدث وزير الخارجية التركي عن القضية الفلسطينية، وقال إنه يجب حصول الفلسطينيين على دولتهم مثلما تم منح إسرائيل دولة.ووصف فيدان ما تقوم به إسرائيل بـ"العقلية المتطرفة" البعيدة عن المنطق، التي تنتهج سياسة قائمة على التدمير، مشيرًا إلى أن مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتمد على سلب الأراضي الفلسطينية بدعم غربي لا يزال قائما.واستطرد: "قطاع غزة يشهد مجزرة وإبادة جماعية يجب إيقافها، خاصة بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا".وشهد لبنان خلال اليومين الماضيين تفجيرات لأجهزة النداء الآلي من طراز "بيجر" وأنواع أخرى، نتج عنها مقتل عشرات الأشخاص وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، واتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الهجمات بينما توعد "حزب الله" بما وصفه بـ"القصاص العادل".

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