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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240920/أمريكا-تعتزم-الإعلان-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-كبيرة-لكييف-الأسبوع-المقبل-1092949448.html
أمريكا تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لكييف الأسبوع المقبل
أمريكا تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لكييف الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
صرح مصدر أمريكي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لكييف الأسبوع المقبل، لكن نقل المعدات قد يتأخر بسبب النقص. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T18:51+0000
2024-09-20T18:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونقلت وسائل إعلام غربية عن المصدر قوله: "من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة إلى أوكرانيا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ولكن من المرجح أن تؤخر شحن المعدات بسبب نقص الإمدادات".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة ستفقد، في نهاية سبتمبر/أيلول، القدرة على تقديم المساعدة العسكرية الفورية إلى أوكرانيا بمبلغ 5.8 مليار دولار، إن لم يقم الكونغرس بتمديد سلطة البنتاغون لاستخدام الموارد بموجب برنامج "بي دي أي" (سلطة السحب الرئاسية).وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأكد الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240919/روسيا-أمريكا-تدفع-تكاليف-تدريب-المجرمين-الأوكرانيين-1092907121.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

أمريكا تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لكييف الأسبوع المقبل

18:51 GMT 20.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرح مصدر أمريكي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لكييف الأسبوع المقبل، لكن نقل المعدات قد يتأخر بسبب النقص.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن المصدر قوله: "من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة إلى أوكرانيا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ولكن من المرجح أن تؤخر شحن المعدات بسبب نقص الإمدادات".

وأشار إلى أن حزمة المساعدات الجديدة، التي ستشمل على الأرجح مدفعية ووسائل الدفاع الجوي والقذائف، ستكون أكبر بكثير من المساعدات الأخيرة التي بلغت نحو 200 مليون دولار.

جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
روسيا: أمريكا تدفع تكاليف تدريب المجرمين الأوكرانيين
أمس, 17:51 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة ستفقد، في نهاية سبتمبر/أيلول، القدرة على تقديم المساعدة العسكرية الفورية إلى أوكرانيا بمبلغ 5.8 مليار دولار، إن لم يقم الكونغرس بتمديد سلطة البنتاغون لاستخدام الموارد بموجب برنامج "بي دي أي" (سلطة السحب الرئاسية).

ويحتاج الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس إلى الاتفاق على مشروع ميزانية جديدة بحلول 30 سبتمبر، وإلا فإن الحكومة الفيدرالية قد تعلق العمل في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، أي سيحدث "إغلاق".

وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأكد الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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