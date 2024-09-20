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https://sarabic.ae/20240920/اكتشاف-مقطوعة-موسيقية-جديدة-لموزارت-فيديو-----1092928061.html
اكتشاف مقطوعة موسيقية جديدة لموزارت... فيديو
اكتشاف مقطوعة موسيقية جديدة لموزارت... فيديو
سبوتنيك عربي
في اكتشاف مثير، أعلن باحثون عن العثور على مقطوعة موسيقية قصيرة غير معروفة من قبل تعود إلى وولفغانغ أماديوس موزارت في مدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T10:45+0000
2024-09-20T10:45+0000
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ويُعتقد أن الملحن النمساوي، الذي وُلد عام 1756، ألّف هذه المقطوعة في سنوات شبابه، حيث تعكس عبقريته المبكرة.وتتكون المقطوعة المكتشفة من 7 حركات لثلاثي وتري، وتبلغ مدتها الإجمالية نحو 12 دقيقة، ويُعتقد أنها كُتبت في منتصف أو أواخر ستينيات القرن الثامن عشر.وذكر بيان مكتبة بلدية لايبزيغ، أن المقطوعة لم تُكتب بخط يد موزارت، بل تم نسخها بواسطة شخص آخر في عام 1780، مستخدمة حبرا بُنيًا وورقا مصنوعا يدويا.وأوضح البيان أن الباحثين اكتشفوا المقطوعة أثناء تجميع الإصدار الأخير من مجموعة "كتالوغ كوشل"، التي تشمل جميع أعمال موزارت.وتم إطلاق اسم "موسيقى ليلية صغيرة جدا" على المقطوعة، تيمناً بأحد أشهر أعمال موزارت، ما يضيف بعدا جديدا لتاريخ مؤلفاته.وعزفت فرقة موسيقية المقطوعة علنًا للمرة الأولى، أمس الخميس، في سالزبورغ، مسقط رأس موزارت، بينما يُنتظر العرض الألماني الأول في أوبرا "لايبزيغ"، يوم السبت المقبل.وبحسب البيان، يُرجح أن تكون المقطوعة كُتبت قبل رحلة موزارت الأولى إلى إيطاليا.مدير مؤسسة "موزارتيوم" في سالزبورغ، أولريش ليسينغر، أشار إلى أهمية هذا الاكتشاف، موضحًا أن" موزارت الشاب، كان معروفًا بشكل رئيسي بأعماله في موسيقى البيانو، بينما تشير سجلات والده، ليوبولد، إلى وجود مؤلفات أخرى ضاعت مع الزمن".ويُعتقد أن شقيقة موزارت كانت هي من نسخ المخطوطة، ما يعكس حرص الأسرة على الحفاظ على إرثه الفني، حسبما أفاد البيان.
https://sarabic.ae/20230712/دراسة-جديدة-تربط-الموسيقى-بالتدهور-المعرفي-الطبيعي-المرتبط-بالشيخوخة-1078985647.html
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منوعات, الأخبار

اكتشاف مقطوعة موسيقية جديدة لموزارت... فيديو

10:45 GMT 20.09.2024
© wikipedia.orgالموسيقار النمساوي الشهير فولفغانغ أماديوس موزارت
الموسيقار النمساوي الشهير فولفغانغ أماديوس موزارت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© wikipedia.org
تابعنا عبر
في اكتشاف مثير، أعلن باحثون عن العثور على مقطوعة موسيقية قصيرة غير معروفة من قبل تعود إلى وولفغانغ أماديوس موزارت في مدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا.
ويُعتقد أن الملحن النمساوي، الذي وُلد عام 1756، ألّف هذه المقطوعة في سنوات شبابه، حيث تعكس عبقريته المبكرة.
وتتكون المقطوعة المكتشفة من 7 حركات لثلاثي وتري، وتبلغ مدتها الإجمالية نحو 12 دقيقة، ويُعتقد أنها كُتبت في منتصف أو أواخر ستينيات القرن الثامن عشر.
وذكر بيان مكتبة بلدية لايبزيغ، أن المقطوعة لم تُكتب بخط يد موزارت، بل تم نسخها بواسطة شخص آخر في عام 1780، مستخدمة حبرا بُنيًا وورقا مصنوعا يدويا.
وأوضح البيان أن الباحثين اكتشفوا المقطوعة أثناء تجميع الإصدار الأخير من مجموعة "كتالوغ كوشل"، التي تشمل جميع أعمال موزارت.
موسيقى - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
مجتمع
دراسة جديدة تربط الموسيقى بالتدهور المعرفي الطبيعي المرتبط بالشيخوخة
12 يوليو 2023, 11:38 GMT
وتم إطلاق اسم "موسيقى ليلية صغيرة جدا" على المقطوعة، تيمناً بأحد أشهر أعمال موزارت، ما يضيف بعدا جديدا لتاريخ مؤلفاته.
وعزفت فرقة موسيقية المقطوعة علنًا للمرة الأولى، أمس الخميس، في سالزبورغ، مسقط رأس موزارت، بينما يُنتظر العرض الألماني الأول في أوبرا "لايبزيغ"، يوم السبت المقبل.
وبحسب البيان، يُرجح أن تكون المقطوعة كُتبت قبل رحلة موزارت الأولى إلى إيطاليا.
مدير مؤسسة "موزارتيوم" في سالزبورغ، أولريش ليسينغر، أشار إلى أهمية هذا الاكتشاف، موضحًا أن" موزارت الشاب، كان معروفًا بشكل رئيسي بأعماله في موسيقى البيانو، بينما تشير سجلات والده، ليوبولد، إلى وجود مؤلفات أخرى ضاعت مع الزمن".
ويُعتقد أن شقيقة موزارت كانت هي من نسخ المخطوطة، ما يعكس حرص الأسرة على الحفاظ على إرثه الفني، حسبما أفاد البيان.
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