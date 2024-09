https://sarabic.ae/20240920/الأمير-هاري-يتعرض-لهجوم-عنيف-من-إعلاميين-بسبب-تعليق-وقح-1092945208.html

الأمير هاري يتعرض لهجوم عنيف من إعلاميين بسبب تعليق "وقح"

تعرض الأمير البريطاني هاري لانتقادات شديدة بسبب سلوكه "الوقح للغاية"، أثناء حديثه إلى مجموعة من الصحفيين الملكيين المسافرين، بعد نهاية جولة كبرى مع زوجته ميغان... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

وكشف المراسل الملكي، فالنتاين لو، في بودكاست "Hello!"، أن الأمير هاري أثار غضب مجموعة من الصحفيين، الذين رافقوه في رحلة أجراها إلى أستراليا وفيجي وتونغا ونيوزيلندا، بعد وقت قصير من زفافه الملكي على ميغان ماركل، وهي الرحلة التي تزامنت مع دورة ألعاب "إنفيكتوس" التي أقيمت في سيدني.واستدعى لو لحظة محرجة للغاية بين هاري وطاقم الصحفييين الذين كانوا في الجولة، موضحا أنه على الرغم من أنهم كانوا بعيدين عن عائلاتهم لأكثر من 16 يوما، إلا أن الأمير البريطاني تخلى عن تقليد متبع في مثل تلك الرحلات، وهو ذهابه للصحفيين في نهاية الجولة لإجراء حديث غير رسمي بينهم، من أجل تكوين روابط. وقال: "لقد وعدونا بأن الأمير هاري سيأتي إلى مؤخرة الطائرة، لكن هذا لم يحدث، وكانت هذه رحلة مدتها 4 أو 5 ساعات".وتابع فالنتاين لو: "بعد هبوط الطائرة، جاء الأمير هاري لنا وقال أمرا لا يُنسى، هو "شكرا جزيلا على مجيئكم، على الرغم من عدم دعوتكم".واستفاض فالنتاين لو في كتابه "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" عن الواقعة، إذ كشف عن ردود فعل المراسلين الغاضبة، وتابع أن موظفي الأمير هاري أخبروه لاحقا "بمدى سوء" تلقي تعليقه للصحفيين، فما كان عليه أن رد باحتداد قائلا: "حسنا، لم يكن ينبغي عليكم أن تجبروني على دعوتهم".

