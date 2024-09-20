https://sarabic.ae/20240920/البيت-الأبيض-يصف-سلوك-الجنود-الإسرائيليين-بـالبغيض-بعد-فيديو-رمي-جثامين-الفلسطينيين-1092945725.html
البيت الأبيض يصف سلوك الجنود الإسرائيليين بـ"البغيض" بعد فيديو رمي جثامين الفلسطينيين
البيت الأبيض يصف سلوك الجنود الإسرائيليين بـ"البغيض" بعد فيديو رمي جثامين الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يدفعون ويركلون جثامين عدة فلسطينيين من على سطح أحد المباني في بلدة قباطية في الضفة الغربية... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T16:16+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وصرح مستشار البيت الأبيض للاتصالات الأمنية القومية، جون كيربي، في مؤتمر صحفي: "نعم، لقد شاهدنا هذا الفيديو، ووجدناه مزعجا للغاية، وإذا ثبت أنه حقيقي، فمن الواضح أنه يصور سلوكا بغيضا وفظيعا من قبل جنود محترفين".وأضاف كيربي أن البيت الأبيض "تواصل على الفور" مع إسرائيل، التي قالت إنه سيكون هناك تحقيق.ويوم أمس الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم قباطية 7 فلسطينيين على الأقل، مع ظهور لقطات لجنود يدفعون عدة أشخاص من على سطح مبنى متعدد الطوابق حاصروه.ولم يكن من الواضح ما إذا كان الأشخاص أحياء أم أموات، كما ركل جندي إسرائيلي مرارا وتكرارا جثة هامدة على ما يبدو حتى سقطت من على حافة السطح.يذكر أنه بموجب القانون الدولي، يُطلب من الجيوش معاملة جثث جنود العدو باحترام، ومنع تشويهها، وإعادتها إلى عائلة المتوفى.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل المئات من الفلسطينيين واعتقال آلاف آخرين.
https://sarabic.ae/20240920/الجيش-الإسرائيلي-يحقق-في-واقعة-إلقاء-جنوده-جثامين-فلسطينيين-من-فوق-مبنى-فيديو-1092943678.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
البيت الأبيض يصف سلوك الجنود الإسرائيليين بـ"البغيض" بعد فيديو رمي جثامين الفلسطينيين
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يدفعون ويركلون جثامين عدة فلسطينيين من على سطح أحد المباني في بلدة قباطية في الضفة الغربية المحتلة، "مزعج للغاية، ومن الواضح أنه يصور سلوكا بغيضا وفظيعا".
واشنطن - سبوتنيك. وصرح مستشار البيت الأبيض للاتصالات الأمنية القومية، جون كيربي، في مؤتمر صحفي: "نعم، لقد شاهدنا هذا الفيديو، ووجدناه مزعجا للغاية، وإذا ثبت أنه حقيقي، فمن الواضح أنه يصور سلوكا بغيضا وفظيعا من قبل جنود محترفين".
وأضاف كيربي أن البيت الأبيض "تواصل على الفور" مع إسرائيل، التي قالت إنه سيكون هناك تحقيق.
ويوم أمس الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي
الذي اقتحم قباطية 7 فلسطينيين على الأقل، مع ظهور لقطات لجنود يدفعون عدة أشخاص من على سطح مبنى متعدد الطوابق حاصروه.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان الأشخاص أحياء أم أموات، كما ركل جندي إسرائيلي مرارا وتكرارا جثة هامدة على ما يبدو حتى سقطت من على حافة السطح.
يذكر أنه بموجب القانون الدولي، يُطلب من الجيوش معاملة جثث جنود العدو باحترام، ومنع تشويهها، وإعادتها إلى عائلة المتوفى.
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل المئات من الفلسطينيين واعتقال آلاف آخرين.