https://sarabic.ae/20240920/الرئيس-قيس-سعيد-يقيل-المديرة-العامة-للتلفزيون-الرسمي-التونسي-1092918240.html
الرئيس قيس سعيد يقيل المديرة العامة للتلفزيون الرسمي التونسي
الرئيس قيس سعيد يقيل المديرة العامة للتلفزيون الرسمي التونسي
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراً بإقالة عواطف الدالي، مديرة التلفزيون الرسمي التونسي، قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T07:44+0000
2024-09-20T07:44+0000
2024-09-20T07:44+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
قيس سعيد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_3a77824261af8f7cc17d7a7ca891ac3e.jpg
وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، مساء أمس الخميس، أن "القرار تضمن تنحية المديرة عواطف الدالي، وتنصيب المدير الجديد شكري بن نصيب".كما أصدر الرئيس التونسي أمرا بتعيين سعيد بنكريّم، رئيسا ومديرا عاما للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر.وكانت الدالي قد تولت المنصب بشكل مؤقت، منذ 28 يوليو/ تموز 2021، بعد 3 أيام من إعلان الرئيس قيس سعيد، تجميد أعمال البرلمان تمهيدا لحل النظام السياسي.وجرى تثبيت الدالي، في منصبها، بقرار رئاسي في 20 يونيو/حزيران 2023.وقبل أيام، تعرض التلفزيون الرسمي التونسي لانتقادات واسعة من قبل المشاهدين بسبب عرض آية من القرآن مُلحنة وعرضها في يوم المولد النبوي الشريف.وقام المنشد الديني إسماعيل الحرابي، وهو إمام بمسجد بمحافظة منوبة، بترديد الآية 110 من سورة آل عمران، لكن مع الأدوات الموسيقية وهي العود والقانون والكمنجة.وقد أثار ذلك موجة من الاستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، حيث تقدم المنشد الديني إسماعيل حرابي، بالاعتذار.وقال حرابي، في فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه أخطأ بسبب التعب والإرهاق لحضوره في الإذاعات والاحتفالات في المولد النبوي الشريف، وطلب من إدارة التلفزيون الرسمي التونسي حذف التسجيل من أرشيف المؤسسة.
https://sarabic.ae/20240910/هو-الأوسع-منذ-توليه-الحكم-الرئيس-التونسي-يغير-جميع-ولاة-المحافظات-فأي-خلفيات-لهذا-التعديل-1092596273.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_66:0:997:698_1920x0_80_0_0_bad2821be0cfdb3ed46b58b38da7ad67.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, قيس سعيد, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, قيس سعيد, الأخبار
الرئيس قيس سعيد يقيل المديرة العامة للتلفزيون الرسمي التونسي
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراً بإقالة عواطف الدالي، مديرة التلفزيون الرسمي التونسي، قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، مساء أمس الخميس، أن "القرار تضمن تنحية المديرة عواطف الدالي، وتنصيب المدير الجديد شكري بن نصيب".
كما أصدر الرئيس التونسي
أمرا بتعيين سعيد بنكريّم، رئيسا ومديرا عاما للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر.
وكانت الدالي قد تولت المنصب بشكل مؤقت، منذ 28 يوليو/ تموز 2021، بعد 3 أيام من إعلان الرئيس قيس سعيد، تجميد أعمال البرلمان تمهيدا لحل النظام السياسي.
وجرى تثبيت الدالي، في منصبها، بقرار رئاسي في 20 يونيو/حزيران 2023.
وقبل أيام، تعرض التلفزيون الرسمي التونسي لانتقادات واسعة من قبل المشاهدين بسبب عرض آية من القرآن مُلحنة وعرضها في يوم المولد النبوي الشريف
.
وقام المنشد الديني إسماعيل الحرابي، وهو إمام بمسجد بمحافظة منوبة، بترديد الآية 110 من سورة آل عمران، لكن مع الأدوات الموسيقية وهي العود والقانون والكمنجة.
وقد أثار ذلك موجة من الاستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، حيث تقدم المنشد الديني إسماعيل حرابي، بالاعتذار.
وقال حرابي، في فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه أخطأ بسبب التعب والإرهاق لحضوره في الإذاعات والاحتفالات في المولد النبوي الشريف، وطلب من إدارة التلفزيون الرسمي التونسي حذف التسجيل من أرشيف المؤسسة.