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الإنسان والثقافة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240920/المراكز-الإفريقية-لمكافحة-الأمراض-والوقاية-منها-جدري-القردة-خارج-نطاق-السيطرة-في-إفريقيا-1092914611.html
المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: جدري القردة خارج نطاق السيطرة في إفريقيا
المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: جدري القردة خارج نطاق السيطرة في إفريقيا
سبوتنيك عربي
حذرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الخميس، من استمرار تفشي جدري القردة في القارة الأفريقية بمعدل يفوق قدرة السلطات الصحية على السيطر،... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T01:28+0000
2024-09-20T01:28+0000
جدري القردة
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وخلال إفادة أسبوعية حول تفشي المرض، صرح جان كاسيا، المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض، قائلاً: "يمكننا التأكيد اليوم أن جدري القردة خارج نطاق السيطرة في أفريقيا. نحن نشهد زيادة مستمرة في عدد الحالات، مما يثير قلقنا جميعاً".وأضاف كاسيا أن رواندا بدأت بالفعل حملة تطعيم ضد المرض، بينما من المقرر أن تبدأ جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعتبر بؤرة تفشي المرض، عمليات التطعيم في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.وأشارت مراكز مكافحة الأمراض إلى أن 15 دولة من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي قد أبلغت حتى الآن عن اكتشاف إصابات بجدري القردة.وخلال أسبوع واحد فقط، تم الإبلاغ عن 2912 حالة إصابة جديدة مقارنة بالأسبوع السابق. كما انضمت المغرب إلى قائمة الدول المتأثرة بتسجيلها أول حالة إصابة، مما يؤكد انتشار المرض في جميع المناطق الأربع للقارة الأفريقية.والشهر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، جدري القردة "حالة طوارئ صحية" على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة.يشار إلى أن فيروس جدري القردة يمكنه الانتقال عبر المخالطة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، والأعراض الشائعة للمرض هي الطفح الجلدي أو الآفات المخاطية التي يمكن أن تستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع وتكون مصحوبة بالحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والوهن وتورم الغدد الليمفاوية.
https://sarabic.ae/20240913/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-عن-أول-لقاح-معتمد-ضد-جدري-القردة-1092671644.html
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جدري القردة, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
جدري القردة, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن

المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: جدري القردة خارج نطاق السيطرة في إفريقيا

01:28 GMT 20.09.2024
© Photo / Unsplash/ National Institute of Allergy and Infectious Diseasesجدري القردة
جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Photo / Unsplash/ National Institute of Allergy and Infectious Diseases
تابعنا عبر
حذرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الخميس، من استمرار تفشي جدري القردة في القارة الأفريقية بمعدل يفوق قدرة السلطات الصحية على السيطر، لافتة إلى أنه أصبح خارج نطاق السيطرة.
وخلال إفادة أسبوعية حول تفشي المرض، صرح جان كاسيا، المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض، قائلاً: "يمكننا التأكيد اليوم أن جدري القردة خارج نطاق السيطرة في أفريقيا. نحن نشهد زيادة مستمرة في عدد الحالات، مما يثير قلقنا جميعاً".
علامة منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
منظمة الصحة العالمية تعلن عن أول لقاح معتمد ضد جدري القردة
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وأضاف كاسيا أن رواندا بدأت بالفعل حملة تطعيم ضد المرض، بينما من المقرر أن تبدأ جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعتبر بؤرة تفشي المرض، عمليات التطعيم في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.
وأشارت مراكز مكافحة الأمراض إلى أن 15 دولة من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي قد أبلغت حتى الآن عن اكتشاف إصابات بجدري القردة.
وخلال أسبوع واحد فقط، تم الإبلاغ عن 2912 حالة إصابة جديدة مقارنة بالأسبوع السابق. كما انضمت المغرب إلى قائمة الدول المتأثرة بتسجيلها أول حالة إصابة، مما يؤكد انتشار المرض في جميع المناطق الأربع للقارة الأفريقية.
والشهر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، جدري القردة "حالة طوارئ صحية" على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة.
يشار إلى أن فيروس جدري القردة يمكنه الانتقال عبر المخالطة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة في حالات نادرة، والأعراض الشائعة للمرض هي الطفح الجلدي أو الآفات المخاطية التي يمكن أن تستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع وتكون مصحوبة بالحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والوهن وتورم الغدد الليمفاوية.
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