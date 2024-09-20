https://sarabic.ae/20240920/المغرب-يتهم-جهات-غير-معروفة-بتحريض-شبابه-على-الهجرة-1092929702.html

المغرب يتهم "جهات غير معروفة" بتحريض شبابه على الهجرة

المغرب يتهم "جهات غير معروفة" بتحريض شبابه على الهجرة

سبوتنيك عربي

صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، أمس الخميس، بأنه "يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T11:22+0000

2024-09-20T11:22+0000

2024-09-20T11:22+0000

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وأفادت صحيفة "هسبريس"، بأن "تصريحات بايتاس، جاءت تعليقا على دعوات التحريض على الهجرة السرية بعد تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة"، موضحة أنه "تم إفشال كل المحاولات".وذكر السؤول المغربي أن "طلب البرلمان من الحكومة المثول في القبّة قصد المساءلة على خلفية أحداث الفنيدق ليس مشكلا، فالمؤسسة التشريعية لها الحق في مراقبة عمل الحكومة والأخيرة تمتثل".واستطرد بأن "البرلمان المغربي يقوم بدوره، وهذا أمر إيجابي. لا مشكل عند الحكومة في التجاوب في إطار القانون"، مشيرًا إلى أن "الصورة المتداولة إثر إحباط محاولة الاقتحام الجماعي للمعبر الحدودي (بين الفنيدق وسبتة المحتلة) هي موضوع تحقيق من طرف الأجهزة المختصة".ووصف الموضوع بـ"المؤسف"، متابعا: "يعرف الرأي العام أن الهجرة متواجدة في مختلف الدول، ونراها تتكرر في مجموعة كبيرة من الدول".وأكد المسؤول الحكومي نفسه أن "عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية بلغ ما يناهز 3 آلاف شخص"، مشيرًا بما أسماها "المهنية الكبيرة التي تعاملت بها القوات العمومية، في احترام تام للضوابط القانونية، إذ اتسمت بالحكمة، وحرصت على سلامة هذه الفئة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف المرشحين للهجرة".

https://sarabic.ae/20230625/المغرب-تنجح-في-إحباط-366-ألف-محاولة-هجرة-غير-شرعية-إلى-أوروبا-خلال-5-سنوات-1078466212.html

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