https://sarabic.ae/20240920/تونس-قرار-جديد-بشأن-المتهمين-برفع-علم-تركيا-فوق-مبنى-حكومي-1092935001.html
تونس... قرار جديد بشأن المتهمين برفع علم تركيا فوق مبنى حكومي
تونس... قرار جديد بشأن المتهمين برفع علم تركيا فوق مبنى حكومي
سبوتنيك عربي
أصدرت تونس، اليوم الجمعة، قرارا جديدا بشأن مقطع مصور، يظهر علم تركيا يرفرف على واجهة مقر مصالح الإدارة المركزية للملك الحديدي التابعة للشركة الوطنية للسكك... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T12:39+0000
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ورفض المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، الإفراج عن الموظفين في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية المتهمين الموقوفين على ذمة الواقعة، وفقا لموقع "موزاييك" التونسي.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس قررت إحالة أكثر من عشرة متهمين على أنظار المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، من بينهم 4 متهمين موقوفين، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بانتهاك حرمة العلم التونسي بعد رفع العلم التركي فوق بناية تابعة لشركة السكك الحديدية التونسية.وبيّنت أن "الإدارة العامة للشركة تفاعلت على الفور، وبإذن من وزير النقل، وتولت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض".وجددت الإدارة العامة للشركة اعتذارها، مؤكدة أن رفع العلم الوطني يمثل رمزا ساميا للسيادة والوحدة الوطنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع أي تصرف قد يمس بهذه الرمزية.
https://sarabic.ae/20230905/لماذا-قررت-تونس-مراجعة-شروط-اتفاقية-التبادل-التجاري-الحر-مع-تركيا-1080741954.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تونس... قرار جديد بشأن المتهمين برفع علم تركيا فوق مبنى حكومي
12:39 GMT 20.09.2024 (تم التحديث: 12:50 GMT 20.09.2024)
أصدرت تونس، اليوم الجمعة، قرارا جديدا بشأن مقطع مصور، يظهر علم تركيا يرفرف على واجهة مقر مصالح الإدارة المركزية للملك الحديدي التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، بدلا من العلم التونسي.
ورفض المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، الإفراج عن الموظفين في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية المتهمين الموقوفين على ذمة الواقعة، وفقا لموقع
"موزاييك" التونسي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس قررت إحالة أكثر من عشرة متهمين على أنظار المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، من بينهم 4 متهمين موقوفين، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بانتهاك حرمة العلم التونسي بعد رفع العلم التركي فوق بناية تابعة لشركة السكك الحديدية التونسية.
وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، أوضحت في بيان لها، أنه خلال إجراءات تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، "اقتنت مجموعة من الأعلام لكن عند تسلم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك، إلا بعد رفعه، وتم التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية".
وبيّنت أن "الإدارة العامة للشركة
تفاعلت على الفور، وبإذن من وزير النقل، وتولت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض".
وجددت الإدارة العامة للشركة اعتذارها، مؤكدة أن رفع العلم الوطني يمثل رمزا ساميا للسيادة والوحدة الوطنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع أي تصرف قد يمس بهذه الرمزية.