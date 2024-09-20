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الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240920/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-4-طائرات-عسكرية-أوكرانية-و305-مسيرات-في-إسبوع-1092937865.html
سلاح الجو الروسي يدمر 4 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع
سلاح الجو الروسي يدمر 4 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية والدفاع الجوي الروسية، دمرت أربع طائرات أوكرانية و305 طائرات من دون طيار، خلال الأسبوع الجاري على... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T13:32+0000
2024-09-20T14:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
روسيا سيغودنيا
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وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن الطائرات التي تم إسقاطها خلال معارك جوية ضد القوات المسحلة الأوكرانية، اثنتان من طراز "ميغ-29" واثنتان من طراز "سو-27"، مشيرة إلى استسلام 53 جنديا أوكرانيا على خط المواجهة.وأوضحت الوزارة، أن القوات الروسية، خلال الأسبوع، دمرت سبعة صواريخ مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و12 قنيلة موجهه مصنوعة في فرنسا، و42 صاروخًا من طراز "هيمارس" صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية و305 طائرات بدون طيار، بما في ذلك 153 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.ويذكر أن مجموع خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، بلغت نحو 646 طائرة و283 طائرة هليكوبتر و31806 طائرة دون طيار و579 نظاما للصواريخ المضادة للطائرات و18303 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1457 قاذفة صواريخ متعددة و14903 مدافع ميدانية ومدافع هاون و26289 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، بحسب الوزارة.
https://sarabic.ae/20240920/القوات-الروسية-نفذت-27-ضربة-استهدفت-منشآت-طاقة-تدعم-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني----1092929188.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, روسيا سيغودنيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, روسيا سيغودنيا

سلاح الجو الروسي يدمر 4 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع

13:32 GMT 20.09.2024 (تم التحديث: 14:57 GMT 20.09.2024)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "تور-2إم دي تي" في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية
منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية تور-2إم دي تي في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية والدفاع الجوي الروسية، دمرت أربع طائرات أوكرانية و305 طائرات من دون طيار، خلال الأسبوع الجاري على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن الطائرات التي تم إسقاطها خلال معارك جوية ضد القوات المسحلة الأوكرانية، اثنتان من طراز "ميغ-29" واثنتان من طراز "سو-27"، مشيرة إلى استسلام 53 جنديا أوكرانيا على خط المواجهة.
وأوضحت الوزارة، أن القوات الروسية، خلال الأسبوع، دمرت سبعة صواريخ مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و12 قنيلة موجهه مصنوعة في فرنسا، و42 صاروخًا من طراز "هيمارس" صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية و305 طائرات بدون طيار، بما في ذلك 153 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طائرات حربية روسية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 27 ضربة استهدفت منشآت طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
11:08 GMT
ويذكر أن مجموع خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، بلغت نحو 646 طائرة و283 طائرة هليكوبتر و31806 طائرة دون طيار و579 نظاما للصواريخ المضادة للطائرات و18303 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1457 قاذفة صواريخ متعددة و14903 مدافع ميدانية ومدافع هاون و26289 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، بحسب الوزارة.
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