https://sarabic.ae/20240920/فأر-يصل-إلى-طائرة-بطريقة-غريبة-ويتسبب-بأزمة-1092948177.html

فأر يصل إلى طائرة بطريقة غريبة ويتسبب بأزمة

فأر يصل إلى طائرة بطريقة غريبة ويتسبب بأزمة

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة خطوط جوية أن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط بشكل غير مقرر بسبب وجود "فأر" على متن الطائرة، يرجح أنه خرج من علبة طعام أحد الركاب. 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T17:50+0000

2024-09-20T17:50+0000

2024-09-20T17:50+0000

مجتمع

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102447/04/1024470433_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e6881cd2fd909393157d599a0d63687.jpg

ووقعت الحادثة أثناء رحلة من أوسلو إلى مدينة مالقة حين تم رصد الفأر فيها، مما أجبر الطائرة على الهبوط في كوبنهاغن.وختم، قائلا: "لدينا إجراءات عند تسجيل مثل هذه المواقف، تتضمن مراجعة مورّدينا لضمان عدم تسجيل أي حادثة مماثلة مرة جديدة".

https://sarabic.ae/20240906/طائرة-هندية-تهبط-اضطراريا-في-تركيا-بعد-إنذار-بوجود-قنبلة-على-متنها-1092466786.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات