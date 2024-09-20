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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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27 د
الإنسان والثقافة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
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منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240920/فأر-يصل-إلى-طائرة-بطريقة-غريبة-ويتسبب-بأزمة-1092948177.html
فأر يصل إلى طائرة بطريقة غريبة ويتسبب بأزمة
فأر يصل إلى طائرة بطريقة غريبة ويتسبب بأزمة
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة خطوط جوية أن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط بشكل غير مقرر بسبب وجود "فأر" على متن الطائرة، يرجح أنه خرج من علبة طعام أحد الركاب. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
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ووقعت الحادثة أثناء رحلة من أوسلو إلى مدينة مالقة حين تم رصد الفأر فيها، مما أجبر الطائرة على الهبوط في كوبنهاغن.وختم، قائلا: "لدينا إجراءات عند تسجيل مثل هذه المواقف، تتضمن مراجعة مورّدينا لضمان عدم تسجيل أي حادثة مماثلة مرة جديدة".
https://sarabic.ae/20240906/طائرة-هندية-تهبط-اضطراريا-في-تركيا-بعد-إنذار-بوجود-قنبلة-على-متنها-1092466786.html
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فأر يصل إلى طائرة بطريقة غريبة ويتسبب بأزمة

17:50 GMT 20.09.2024
© Sputnik . PixabayRat
Rat - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik . Pixabay
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أعلنت شركة خطوط جوية أن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط بشكل غير مقرر بسبب وجود "فأر" على متن الطائرة، يرجح أنه خرج من علبة طعام أحد الركاب.
ووقعت الحادثة أثناء رحلة من أوسلو إلى مدينة مالقة حين تم رصد الفأر فيها، مما أجبر الطائرة على الهبوط في كوبنهاغن.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإسكندنافية، أويستين شميت،: "تماشيا مع إجراءاتنا، حصل تبادل للطائرات لفحص" الطائرة المعنية".

طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
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6 سبتمبر, 19:22 GMT
وأضاف أنّ حوادث مماثلة "نادرا ما تحدث، وأن الحادثة نادرة للغاية، وتم تغيير الطائرة ونقل الركاب إلى مالقة على متن رحلة أخرى".
وختم، قائلا: "لدينا إجراءات عند تسجيل مثل هذه المواقف، تتضمن مراجعة مورّدينا لضمان عدم تسجيل أي حادثة مماثلة مرة جديدة".
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