https://sarabic.ae/20240920/فأر-يصل-إلى-طائرة-بطريقة-غريبة-ويتسبب-بأزمة-1092948177.html
فأر يصل إلى طائرة بطريقة غريبة ويتسبب بأزمة
فأر يصل إلى طائرة بطريقة غريبة ويتسبب بأزمة
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة خطوط جوية أن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط بشكل غير مقرر بسبب وجود "فأر" على متن الطائرة، يرجح أنه خرج من علبة طعام أحد الركاب. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T17:50+0000
2024-09-20T17:50+0000
2024-09-20T17:50+0000
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ووقعت الحادثة أثناء رحلة من أوسلو إلى مدينة مالقة حين تم رصد الفأر فيها، مما أجبر الطائرة على الهبوط في كوبنهاغن.وختم، قائلا: "لدينا إجراءات عند تسجيل مثل هذه المواقف، تتضمن مراجعة مورّدينا لضمان عدم تسجيل أي حادثة مماثلة مرة جديدة".
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منوعات
فأر يصل إلى طائرة بطريقة غريبة ويتسبب بأزمة
أعلنت شركة خطوط جوية أن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط بشكل غير مقرر بسبب وجود "فأر" على متن الطائرة، يرجح أنه خرج من علبة طعام أحد الركاب.
ووقعت الحادثة أثناء رحلة من أوسلو إلى مدينة مالقة حين تم رصد الفأر فيها، مما أجبر الطائرة على الهبوط في كوبنهاغن.
وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإسكندنافية، أويستين شميت،: "تماشيا مع إجراءاتنا، حصل تبادل للطائرات لفحص" الطائرة المعنية".
وأضاف أنّ حوادث مماثلة "نادرا ما تحدث، وأن الحادثة نادرة للغاية، وتم تغيير الطائرة ونقل الركاب إلى مالقة على متن رحلة أخرى".
وختم، قائلا: "لدينا إجراءات عند تسجيل مثل هذه المواقف، تتضمن مراجعة مورّدينا لضمان عدم تسجيل أي حادثة مماثلة مرة جديدة".