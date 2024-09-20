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ليبيا.. النيابة العامة تعلن تفكيك شبكة عصابات متسللة من نيجيريا
ليبيا.. النيابة العامة تعلن تفكيك شبكة عصابات متسللة من نيجيريا
سبوتنيك عربي
أعلنت النيابة العامة الليبية، أمس الخميس، تفكيك شبكة عصابات إجرامية متسللة من نيجيريا إلى البلاد، لـ"ممارسة أعمال السحر والشعوذة وتنظيم حركة الهجرة غير... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T05:51+0000
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ونقل صحيفة "بوابة الوسط" الليبي، مساء أمس الخميس، عن مكتب النائب العام الليبي الصديق أحمد الصور، أن سلطات البلاد نجحت في تفكيك شبكة عصابات متسللة من نيجيريا إلى ليبيا، لممارسة السحر والشعوذة وتنظيم حركة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن أعمال الخطف وترويج المخدرات والسرقة.وأوضحت أن "جهاز المخابرات أحال معلومات تتعلق باجتماع مهاجرين غير نظاميين، بهدف تنسيق أنشطة إجرامية تديرها خمسة منظمات إجرامية هي "فايكينج العليا" و"إمسي" و"إيّي" و"الفأس الأسود" و"حركة السود الجديدة" في أفريقيا".وأكدت النيابة العامة الليبية أن "35 مهاجرا غير شرعي ارتبطوا بتلك الجماعات، التي تتخذ من نيجيريا مركزا لإدارة نشاطها، ارتكبوا داخل ليبيا أفعال السحر والشعوذة، وتسخيرها في الاتجار بالبشر، بما في ذلك ممارسة السخرة".ومن بين الأعمال التي قامت بها تلك المجموعات "توجيه الوافدات إلى ليبيا الخاضعات لسطوة المنظمات بأداء الخدمة المنزلية، وإدارة دور الدعارة في البلاد، بالإضافة إلى الاتجار بالنساء على نطاق دولي، وتنظيم حركة الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال البحر المتوسط، وترويج المخدرات والمؤثرات والسرقة"، بحسب النيابة العامة الليبية.ونجح جهاز المخابرات الليبي من ضبط المشتبهين وعلى رأسهم قائد جماعة "فايكينج" في ليبيا، والذي أثبت بدوره تسرّب التنظيمات الخمسة السابقة إلى ليبيا، وتأكيد وجودها بإنشاء هياكل انخرط فيها مئات المهاجرين غير الشرعيين لتحقيق أغراض مشتركة بين العصابات ومنظمات المافيا النشطة في دول البحر المتوسط، بحسب الصحيفة.ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن "المحقق قرر إحالة المتهمين جميعهم محبوسين إلى قضاء الحكم".
https://sarabic.ae/20240514/عبد-الله-باتيلي-ليبيا-دولة-تهيمن-عليها-عصابات-التهريب-وأصبحت-سوبر-ماركت-للأسلحة-1088837132.html
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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي, نيجيريا
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي, نيجيريا
ليبيا.. النيابة العامة تعلن تفكيك شبكة عصابات متسللة من نيجيريا
أعلنت النيابة العامة الليبية، أمس الخميس، تفكيك شبكة عصابات إجرامية متسللة من نيجيريا إلى البلاد، لـ"ممارسة أعمال السحر والشعوذة وتنظيم حركة الهجرة غير الشرعية"، بحسب قولها.
ونقل صحيفة "بوابة
الوسط" الليبي، مساء أمس الخميس، عن مكتب النائب العام الليبي الصديق أحمد الصور، أن سلطات البلاد نجحت في تفكيك شبكة عصابات متسللة من نيجيريا إلى ليبيا، لممارسة السحر والشعوذة وتنظيم حركة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن أعمال الخطف وترويج المخدرات والسرقة.
وأوضحت أن "جهاز المخابرات أحال معلومات تتعلق باجتماع مهاجرين غير نظاميين، بهدف تنسيق أنشطة إجرامية تديرها خمسة منظمات إجرامية هي "فايكينج العليا" و"إمسي" و"إيّي" و"الفأس الأسود" و"حركة السود الجديدة" في أفريقيا".
وأكدت النيابة العامة الليبية أن "35 مهاجرا غير شرعي ارتبطوا بتلك الجماعات، التي تتخذ من نيجيريا مركزا لإدارة نشاطها، ارتكبوا داخل ليبيا أفعال السحر والشعوذة، وتسخيرها في الاتجار بالبشر، بما في ذلك ممارسة السخرة".
ومن بين الأعمال التي قامت بها تلك المجموعات "توجيه الوافدات إلى ليبيا الخاضعات لسطوة المنظمات
بأداء الخدمة المنزلية، وإدارة دور الدعارة في البلاد، بالإضافة إلى الاتجار بالنساء على نطاق دولي، وتنظيم حركة الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال البحر المتوسط، وترويج المخدرات والمؤثرات والسرقة"، بحسب النيابة العامة الليبية.
ونجح جهاز المخابرات الليبي من ضبط المشتبهين وعلى رأسهم قائد جماعة "فايكينج" في ليبيا، والذي أثبت بدوره تسرّب التنظيمات الخمسة السابقة إلى ليبيا، وتأكيد وجودها بإنشاء هياكل انخرط فيها مئات المهاجرين غير الشرعيين
لتحقيق أغراض مشتركة بين العصابات ومنظمات المافيا النشطة في دول البحر المتوسط، بحسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن "المحقق قرر إحالة المتهمين جميعهم محبوسين إلى قضاء الحكم".