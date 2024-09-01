https://sarabic.ae/20240901/السلطات-الليبية-تلقي-القبض-على-زعماء-شبكة-اتجار-بالبشر-1092280110.html

السلطات الليبية تلقي القبض على زعماء شبكة اتجار بالبشر

السلطات الليبية تلقي القبض على زعماء شبكة اتجار بالبشر

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الليبية، أمس السبت، تفكيك شبكة اتجار بالبشر والقبض على زعمائها وعشر أعضاء متهمين بارتكاب جرائم ضد المهاجرين من بينها القتل والاحتجاز غير القانوني... 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T14:27+0000

2024-09-01T14:27+0000

2024-09-01T14:27+0000

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جاء ذلك في بيان لمكتب النائب العام الليبي نشره عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) أعلن فيه تفكيك شبكة ضالعة في الاتجار بالبشر في منطقة بجنوب غرب البلاد وألقت القبض على بعض أعضائها.وأوضح البيان أن منسوبي الإدارة العامة للعمليات الأمنية تحروا معلومات تعلقت بنشاط عصابات اِمْتهنت تنظيم الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر في بلدية الشويرف، فأسفرت الإجراءات الأوّلية عن تأكيد التحريات عن الواقعات المجرمة.وتمكن رجال التحقيقات من توثيق انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر منها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز للإفراج عنهم.وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن الجيش نجح في تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، بالقرب من منطقة شويرف جنوب غرب ليبيا، وتم القبض على العصابة المسؤولة عن احتجازهم بغرض الإتجار بالبشر.وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العقيد خليفة العبيدي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات اللواء طارق بن زياد المعزز، التابعة للجيش الوطني الليبي، تمكنت من تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، أغلبهم من جنسيات أفريقية، كانوا محتجزين في وكر كبير لتجارة البشر بالقرب من منطقة شويرف".وأضاف العبيدي أن "العملية شملت تحرير نساء وأطفال كانوا من بين المحتجزين"، مؤكدًا أن "القوات ألقت القبض على العصابة المسؤولة عن هذه الأنشطة غير القانونية، وأنه تم نقل المهاجرين إلى مكان آمن، حيث تم توفير كافة احتياجاتهم وإيوائهم في مكان مناسب".وأشار المسؤول العسكري الليبي إلى أن "قوات العمليات في اللواء طارق بن زياد قامت بعملية مداهمة للوكر، وتم العثور على كميات كبيرة من المخدرات لدى العصابة المتورطة في تجارة البشر واحتجاز المهاجرين".وأوضح العبيدي أن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة للجيش الوطني الليبي لمكافحة الجريمة المنظمة وتأمين الحدود، بالإضافة إلى حماية المواطنين والمهاجرين من العصابات الإجرامية".

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