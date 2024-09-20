منذ 21 عاما.. مواطن عراقي بتر الغزو الأمريكي ساقيه و"أحلامه" يبحث عن العدالة

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الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
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حصاد الأسبوع
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16:03 GMT
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ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
29 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
09:30 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
16:03 GMT
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن دخول الحرب "مرحلة جديدة"، نصر الله يؤكد أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال قبل إيقاف الحرب
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منذ 21 عاما.. مواطن عراقي بتر الغزو الأمريكي ساقيه و"أحلامه" يبحث عن العدالة
منذ 21 عاما.. مواطن عراقي بتر الغزو الأمريكي ساقيه و"أحلامه" يبحث عن العدالة
سبوتنيك عربي
ينشد المواطن العراقي يونس خضير العدالة منذ حوالي 21 عاما كاملة، بعدما فقد ساقيه جراء غارة أمريكية على العاصمة بغداد، أثناء غزو الولايات المتحدة الأمريكية... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T13:45+0000
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وأكدت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، أن خضير البالغ من العمر 46 عاما يبحث عن العدالة القانونية والتعويض منذ 21 عاما، فهو مواطن عراقي دون ساقين، بعد أن أصابته قنابل أسقطها الجيش الأمريكي على بغداد حين كان يبلغ من العمر 25 عاما.ولم يترك يونس خضير بابا إلا وطرقه من أجل الحصول على تعويض مادي ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، خاصة وأن الحرب الأمريكية على العراق خلفت كثيرا من الضحايا بين قتلى ومعاقين ومتضررين آخرين.وكان المواطن العراقي يونس خضير قد نُقل إلى المستشفى للعلاج، إثر هجوم بالقنابل شنته القوات الأمريكية في 5 مارس/آذار 2003، في وقت لم تكن المستشفيات العراقية قادرة، آنذاك، على تقديم الخدمات الطبية بشكل جيد.ويقول خضير: "فقدت ساقيّ وأنا في ريعان شبابي (25 عاما)، وعلى إثرها عانيت من مشاكل نفسية كبيرة، ولم أخرج من المنزل لفترة من الوقت".ومنذ العام 2003، لم يحصل يونس خضير على أي تعويض من أي جهة حكومية عراقية، ما اضطره لمواصلة العمل في مهنته القديمة، وهي النجارة، رغم فقدان ساقيه.يشار إلى أن 21 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش في 20 مارس/ آذار 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الأن.وفي 9 نيسان/ أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.
https://sarabic.ae/20240428/ابنة-صدام-حسين-تزيح-الستار-عن-مذكراته-الممنوعة-من-النشر-1088352734.html
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الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

منذ 21 عاما.. مواطن عراقي بتر الغزو الأمريكي ساقيه و"أحلامه" يبحث عن العدالة

13:45 GMT 20.09.2024
© Photo / AHMED ABDELWAHABكولن باول في ملجس الأمن لإقناع العالم بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل
كولن باول في ملجس الأمن لإقناع العالم بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
ينشد المواطن العراقي يونس خضير العدالة منذ حوالي 21 عاما كاملة، بعدما فقد ساقيه جراء غارة أمريكية على العاصمة بغداد، أثناء غزو الولايات المتحدة الأمريكية لبلاده.
وأكدت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، أن خضير البالغ من العمر 46 عاما يبحث عن العدالة القانونية والتعويض منذ 21 عاما، فهو مواطن عراقي دون ساقين، بعد أن أصابته قنابل أسقطها الجيش الأمريكي على بغداد حين كان يبلغ من العمر 25 عاما.
ولم يترك يونس خضير بابا إلا وطرقه من أجل الحصول على تعويض مادي ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، خاصة وأن الحرب الأمريكية على العراق خلفت كثيرا من الضحايا بين قتلى ومعاقين ومتضررين آخرين.
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وكان المواطن العراقي يونس خضير قد نُقل إلى المستشفى للعلاج، إثر هجوم بالقنابل شنته القوات الأمريكية في 5 مارس/آذار 2003، في وقت لم تكن المستشفيات العراقية قادرة، آنذاك، على تقديم الخدمات الطبية بشكل جيد.
ويقول خضير: "فقدت ساقيّ وأنا في ريعان شبابي (25 عاما)، وعلى إثرها عانيت من مشاكل نفسية كبيرة، ولم أخرج من المنزل لفترة من الوقت".
ومنذ العام 2003، لم يحصل يونس خضير على أي تعويض من أي جهة حكومية عراقية، ما اضطره لمواصلة العمل في مهنته القديمة، وهي النجارة، رغم فقدان ساقيه.
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يشار إلى أن 21 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش في 20 مارس/ آذار 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الأن.
وفي 9 نيسان/ أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.
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