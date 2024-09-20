https://sarabic.ae/20240920/هكتور-حجار-وزارة-الصحة-وأطباء-لبنان-قاموا-بعمل-جبار-في-لملمة-الجريمة-السيبرانية-1092927795.html
هكتور حجار: وزارة الصحة وأطباء لبنان قاموا بعمل جبار في لملمة الجريمة السيبرانية
هكتور حجار: وزارة الصحة وأطباء لبنان قاموا بعمل جبار في لملمة الجريمة السيبرانية
سبوتنيك عربي
أشاد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هكتور حجار، بـ"العمل الكبير والجبار، التي قامت به وزارة الصحة، والأطباء في لبنان، والمستشفيات... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T11:03+0000
2024-09-20T11:03+0000
2024-09-20T11:03+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/14/1092927900_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d947dd4891d786ea92ff08045ab8598b.jpg
وقال حجار، في تصريح لوكالة "سبوتينك": "ما قامت به وزارة الصحة، وما قام به جميع أطباء لبنان والجهاز الطبي في لبنان والمستشفيات الخاصة في لبنان والصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي وكل هيئات الإسعاف، هو عمل جبار خلال 5 ساعات، في لملمة هذه الجريمة السيبرانية، التي طالت أكثر من 4 آلاف ما بين جريح وشهيد".وأضاف: "في مواجهة هذا العدوان السيبراني، كانت وزارة الصحة ونحن كوزارة شؤون حاضرين في الميدان، وزارة الصحة استقبلت جميع الجرحى والشهداء، وقمنا بعمل جبار، حتى الجمعيات الأهلية مثل الصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي وغيرها من الجمعيات المعنية بالإسعاف، قامت بعملية تنسيق فعالة". وتابع: "بعد ورود أخبار العدوان، انتقلت سريعًا إلى المستشفى، ورأيت مئات الشباب الذين استجابوا لنداء التبرع بالدم. المستشفيات والإدارات الطبية أدارت الوضع بشكل ممتاز، ويمكننا القول إنه لو وقع هذا العدوان في دولة أخرى، لما كانت استجابت بالطريقة التي استجبنا بها". وبشأن زيارته إلى المنطقة الحدودية، قال حجار: "وجودنا هنا اليوم هو رسالة واضحة أننا لسنا خائفين. ها هي مدينة الخيام خلفي، ونحن الآن في المنطقة الحدودية، حيث توجد المستعمرات. زيارتنا ليست عابرة، وسنبيت هنا. هذا هو لبنان، ولا أحد يعتدي عليه ويخرج منتصرًا". وأردف: "دخلنا مرحلة جديدة، ونحن الآن على مشارف الشتاء، والمدارس ستبدأ قريبًا. علينا التفكير في كيفية تأمين المازوت لضخ المياه وتوفير الأمن الغذائي. لذلك، نحن هنا لشد العزائم، ولنقول للناس إننا معكم، ونحمل معنا كل الأفكار، وسنفكر سويًا في كيفية مواجهة المرحلة المقبلة". أما بالنسبة للنازحين السوريين في المناطق الحدودية، قال حجار: "أنا لا أصدق كيف وصل النازحون السوريون إلى هنا، وهذا السؤال أطرحه منذ 3 سنوات. نحن الآن في آخر الجنوب، والتهجير حدث في مناطق بعيدة عن هنا. كيف وصلوا إلى هذه المناطق؟ وما هي الغاية من تواجدهم في هذه المناطق الحدودية؟ أفهم تواجدهم في طرابلس وعكار وزحلة وتعلبايا وعنجر، ولكن لماذا هنا؟ ولماذا لم يغادروا؟".وفي إشارة للوضع الوزاري في لبنان، قال الوزير حجار: "في النهاية، أود أن أقول إن تغيير قائد المعركة بشكل مستمر، كما تفعل الحكومة منذ ثلاث سنوات، سيؤدي إلى خسارة المعركة".وكان عدد كبير من أجهزة الـ"بيجر" قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240819/وزير-المهجرين-اللبناني-لـسبوتنيك-تخفيض-الدعم-عن-النازحين-السوريين-هو-بمثابة-الحكم-بالإعدام-عليهم-1091893712.html
https://sarabic.ae/20240920/إعلام-أمريكي-يكشف-عدد-السنوات-التي-استغرقتها-إسرائيل-لتحضير-عملية-تفجير-الـبيجر-في-لبنان-1092916751.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/14/1092927900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba1ccbb9a172e84f512424a689e7acc1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, لبنان
هكتور حجار: وزارة الصحة وأطباء لبنان قاموا بعمل جبار في لملمة الجريمة السيبرانية
حصري
أشاد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هكتور حجار، بـ"العمل الكبير والجبار، التي قامت به وزارة الصحة، والأطباء في لبنان، والمستشفيات الخاصة في لبنان والصليب الأحمر اللبناني والدولي".
وقال حجار، في تصريح لوكالة "سبوتينك": "ما قامت به وزارة الصحة، وما قام به جميع أطباء لبنان والجهاز الطبي في لبنان والمستشفيات الخاصة في لبنان والصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي وكل هيئات الإسعاف، هو عمل جبار خلال 5 ساعات، في لملمة هذه الجريمة السيبرانية، التي طالت أكثر من 4 آلاف ما بين جريح وشهيد".
وأضاف: "في مواجهة هذا العدوان السيبراني، كانت وزارة الصحة ونحن كوزارة شؤون حاضرين في الميدان، وزارة الصحة استقبلت جميع الجرحى والشهداء، وقمنا بعمل جبار، حتى الجمعيات الأهلية مثل الصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي وغيرها من الجمعيات المعنية بالإسعاف، قامت بعملية تنسيق فعالة".
وأوضح: "كنت داخل الوزارة أتابع ما يجري على الأرض، وأعتقد أن ما قامت به وزارة الصحة، وما قام به جميع أطباء لبنان والجهاز الطبي والمستشفيات الخاصة والصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي وكل هيئات الإسعاف، هو عمل مشهود له خلال 5 ساعات في لملمة هذه الجريمة السيبرانية، التي طالت أكثر من أربعة آلاف ما بين جريح وشهيد. هذه الدولة أظهرت قوتها في تلك اللحظة، حتى وإن كنا غير مدركين لهذا العدوان".
وتابع: "بعد ورود أخبار العدوان، انتقلت سريعًا إلى المستشفى، ورأيت مئات الشباب الذين استجابوا لنداء التبرع بالدم. المستشفيات والإدارات الطبية أدارت الوضع بشكل ممتاز، ويمكننا القول إنه لو وقع هذا العدوان في دولة أخرى، لما كانت استجابت بالطريقة التي استجبنا بها".
وبشأن زيارته إلى المنطقة الحدودية، قال حجار: "وجودنا هنا اليوم هو رسالة واضحة أننا لسنا خائفين. ها هي مدينة الخيام خلفي، ونحن الآن في المنطقة الحدودية، حيث توجد المستعمرات. زيارتنا ليست عابرة، وسنبيت هنا. هذا هو لبنان، ولا أحد يعتدي عليه ويخرج منتصرًا".
وحول الوضع الحالي للسكان في المنطقة الحدودية، قال الوزير اللبناني: "نحن منذ 12 شهرًا وحتى اليوم، ورغم الحصار المالي المفروض علينا، قمنا بتلبية العديد من الاحتياجات للمناطق الحدودية، ولكن إذا قلت إننا قمنا بتلبية كل الاحتياجات أو سنلبيها جميعها، سأكون كاذبًا. نحن نحاول بما لدينا من إمكانيات، وهذا ما ظهر خلال العدوان الإسرائيلي الأخير".
وأردف: "دخلنا مرحلة جديدة، ونحن الآن على مشارف الشتاء، والمدارس ستبدأ قريبًا. علينا التفكير في كيفية تأمين المازوت لضخ المياه وتوفير الأمن الغذائي. لذلك، نحن هنا لشد العزائم، ولنقول للناس إننا معكم، ونحمل معنا كل الأفكار، وسنفكر سويًا في كيفية مواجهة المرحلة المقبلة".
أما بالنسبة للنازحين السوريين في المناطق الحدودية، قال حجار: "أنا لا أصدق كيف وصل النازحون السوريون إلى هنا، وهذا السؤال أطرحه منذ 3 سنوات. نحن الآن في آخر الجنوب، والتهجير حدث في مناطق بعيدة عن هنا. كيف وصلوا إلى هذه المناطق؟ وما هي الغاية من تواجدهم في هذه المناطق الحدودية؟ أفهم تواجدهم في طرابلس وعكار وزحلة وتعلبايا وعنجر، ولكن لماذا هنا؟ ولماذا لم يغادروا؟".
وفي إشارة للوضع الوزاري في لبنان، قال الوزير حجار: "في النهاية، أود أن أقول إن تغيير قائد المعركة بشكل مستمر، كما تفعل الحكومة منذ ثلاث سنوات، سيؤدي إلى خسارة المعركة".
وكان عدد كبير من أجهزة الـ"بيجر" قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان،
يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.