https://sarabic.ae/20240920/وزارة-الدفاع-التايوانية-لا-علاقة-لبلادنا-بتفجيرات-الـبيجر-في-لبنان-1092916101.html
وزارة الدفاع التايوانية: لا علاقة لبلادنا بتفجيرات الـ"بيجر" في لبنان
وزارة الدفاع التايوانية: لا علاقة لبلادنا بتفجيرات الـ"بيجر" في لبنان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع التايواني، قو لي شيونغ، اليوم الجمعة، بأن بلاده "ليس لها علاقة بقضية انفجار أجهزة النداء الآلي (بيجر) في لبنان"، بحسب قوله. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T04:56+0000
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وبحسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية، قال قو لي شيونغ، متحدثًا في المجلس التشريعي (برلمان الجزيرة)، اليوم الجمعة، إن "تايوان ليست مرتبطة أو متورطة بأي حال من الأحوال في قضية انفجار أجهزة النداء الآلي في لبنان".وقال وزير الشؤون الاقتصادية بالجزيرة، قوه تشيهوي، بحسب ما نقلت الوكالة، إن "أجهزة النداء، التي يمكن أن تنفجر، لم يتم إنتاجها في تايوان".وقالت شركة "غولد أبوللو"، ومقرها في تايوان، إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة مقرها بودابست، لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية، بحسب قولها.وكان عدد كبير جدا من أجهزة الـ"بيجر" قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37 آخرين، ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية "إسرائيل في الحادث".وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.خبير في الحوكمة الرقمية لـ "سبوتنيك": أجهزة "البيجر" ربما كانت قد فخختالأمين العام للأمم المتحدة: تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان يمهد للتصعيد العسكري في المنطقة
https://sarabic.ae/20240919/مباشر-حسن-نصرالله-يتحدث-لأول-مرة-بعد-تفجيرات-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092901680.html
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لبنان, إسرائيل, تايون, العالم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, تايون, العالم, العالم العربي
وزارة الدفاع التايوانية: لا علاقة لبلادنا بتفجيرات الـ"بيجر" في لبنان
أكد وزير الدفاع التايواني، قو لي شيونغ، اليوم الجمعة، بأن بلاده "ليس لها علاقة بقضية انفجار أجهزة النداء الآلي (بيجر) في لبنان"، بحسب قوله.
وبحسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية، قال قو لي شيونغ، متحدثًا في المجلس التشريعي (برلمان الجزيرة)، اليوم الجمعة، إن "تايوان ليست مرتبطة أو متورطة بأي حال من الأحوال في قضية انفجار أجهزة النداء الآلي في لبنان".
وأضاف: "ليست هناك حاجة لجر تايوان إلى هذه المسألة بشكل غير معقول".
وقال وزير الشؤون الاقتصادية بالجزيرة، قوه تشيهوي، بحسب ما نقلت الوكالة، إن "أجهزة النداء، التي يمكن أن تنفجر، لم يتم إنتاجها في تايوان".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع التايواني، إن فريق الأمن الوطني في البلاد "يولي اهتماما كبيرا" لتفجير آلاف من أجهزة النداء الآلي (بيجر)، الذي استهدف "حزب الله" في لبنان، وذلك بعد ربط اسم شركة تايوانية بإنتاج تلك الأجهزة.
وقالت شركة "غولد أبوللو"، ومقرها في تايوان، إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة مقرها بودابست، لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية، بحسب قولها.
وكان عدد كبير جدا من أجهزة الـ"بيجر" قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان،
يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37 آخرين، ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية "إسرائيل في الحادث".
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسّع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.