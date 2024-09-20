https://sarabic.ae/20240920/وزارة-الدفاع-التايوانية-لا-علاقة-لبلادنا-بتفجيرات-الـبيجر-في-لبنان-1092916101.html

وزارة الدفاع التايوانية: لا علاقة لبلادنا بتفجيرات الـ"بيجر" في لبنان

وزارة الدفاع التايوانية: لا علاقة لبلادنا بتفجيرات الـ"بيجر" في لبنان

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع التايواني، قو لي شيونغ، اليوم الجمعة، بأن بلاده "ليس لها علاقة بقضية انفجار أجهزة النداء الآلي (بيجر) في لبنان"، بحسب قوله. 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T04:56+0000

2024-09-20T04:56+0000

2024-09-20T04:56+0000

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وبحسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية، قال قو لي شيونغ، متحدثًا في المجلس التشريعي (برلمان الجزيرة)، اليوم الجمعة، إن "تايوان ليست مرتبطة أو متورطة بأي حال من الأحوال في قضية انفجار أجهزة النداء الآلي في لبنان".وقال وزير الشؤون الاقتصادية بالجزيرة، قوه تشيهوي، بحسب ما نقلت الوكالة، إن "أجهزة النداء، التي يمكن أن تنفجر، لم يتم إنتاجها في تايوان".وقالت شركة "غولد أبوللو"، ومقرها في تايوان، إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة مقرها بودابست، لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية، بحسب قولها.وكان عدد كبير جدا من أجهزة الـ"بيجر" قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37 آخرين، ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية "إسرائيل في الحادث".وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.خبير في الحوكمة الرقمية لـ "سبوتنيك": أجهزة "البيجر" ربما كانت قد فخختالأمين العام للأمم المتحدة: تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان يمهد للتصعيد العسكري في المنطقة

https://sarabic.ae/20240919/مباشر-حسن-نصرالله-يتحدث-لأول-مرة-بعد-تفجيرات-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092901680.html

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