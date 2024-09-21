https://sarabic.ae/20240921/إيران-تعلن-عودة-سفيرها-لدى-بيروت-إلى-عمله-قريبا-1092956259.html
إيران تعلن عودة سفيرها لدى بيروت إلى عمله قريبا
إيران تعلن عودة سفيرها لدى بيروت إلى عمله قريبا
سبوتنيك عربي
أكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى بيروت، أن السفير الإيراني مجتبى أماني، الذي أُصيب في انفجار جهاز النداء الىلي (بيجر) في لبنان، سيتمكن قريبا من العودة إلى... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T05:31+0000
2024-09-21T05:31+0000
2024-09-21T05:31+0000
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وقالت السفارة في بيان على منصة "إكس": "بعد إجراء عملية جراحية بسيطة في عين السيد أماني، أكد ممثلو الفريق الطبي أنه لا توجد مشكلة حادة، وأنه بعد عدد من الإجراءات وفترة قصيرة، سيكون السفير أماني بصحة جيدة وسيعود إلى مكان عمله".وفي وقت سابق من اليوم السبت، طالب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، التي عقدت ليل أمس الجمعة/ فجر اليوم السبت، والمخصصة للبحث في تفجيرات الـ"بيجر" في لبنان، بـ"إدانة الهجمات الإسرائيلية الإرهابية بصورة واضحة".وأكد الوزير اللبناني، بالقول: "إما أن يفرض مجلسكم على إسرائيل وقف عدوانها وتطبيق قراري المجلس 1701 و2735، ووقف حربها على كل الجبهات، وعودة النازحين إلى بلدانهم، وإما نكون شهود زور على الانفجار الكبير".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في جلسة لمجلس الأمن عقدت ليل أمس الجمعة/ السبت، والمخصصة للبحث في تفجيرات الـ"بيجر" في لبنان، إنه "يجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء الأنشطة الشريرة للكيان الصهيوني في المنطقة".وفي مناطق مختلفة من لبنان يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري، تم تفجير معدات اتصالات، بما في ذلك أجهزة النداء الآلي وأجهزة الاتصال اللاسلكي. وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل 37 شخصًا وأصيب أكثر من 3 آلاف آخرين، ولم يعرف بعد سبب الانفجار المتزامن لآلاف الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية، "إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث"، ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية ولم تنفي تورطها بعد.ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ما حدث في لبنان، بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير.وكان السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبى أماني، من بين مصابي انفجار أجهزة الـ"بيجر" في لبنان.
https://sarabic.ae/20240920/مندوب-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-تل-أبيب-لا-تقف-خلف-تفجير-أجهزة-بيجر-في-لبنان-1092951064.html
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إيران, لبنان, العالم, العالم العربي
إيران, لبنان, العالم, العالم العربي
إيران تعلن عودة سفيرها لدى بيروت إلى عمله قريبا
أكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى بيروت، أن السفير الإيراني مجتبى أماني، الذي أُصيب في انفجار جهاز النداء الىلي (بيجر) في لبنان، سيتمكن قريبا من العودة إلى عمله بدوام كامل.
وقالت السفارة في بيان على منصة "إكس": "بعد إجراء عملية جراحية بسيطة في عين السيد أماني، أكد ممثلو الفريق الطبي أنه لا توجد مشكلة حادة، وأنه بعد عدد من الإجراءات وفترة قصيرة، سيكون السفير أماني بصحة جيدة وسيعود إلى مكان عمله".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، طالب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، التي عقدت ليل أمس الجمعة/ فجر اليوم السبت، والمخصصة للبحث في تفجيرات الـ"بيجر" في لبنان، بـ"إدانة الهجمات الإسرائيلية الإرهابية بصورة واضحة".
وأكد الوزير اللبناني، بالقول: "إما أن يفرض مجلسكم على إسرائيل وقف عدوانها وتطبيق قراري المجلس 1701 و2735، ووقف حربها على كل الجبهات، وعودة النازحين إلى بلدانهم، وإما نكون شهود زور على الانفجار الكبير".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في جلسة لمجلس الأمن عقدت ليل أمس الجمعة/ السبت، والمخصصة للبحث في تفجيرات الـ"بيجر" في لبنان، إنه "يجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء الأنشطة الشريرة للكيان الصهيوني في المنطقة".
وفي مناطق مختلفة من لبنان يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري، تم تفجير معدات اتصالات، بما في ذلك أجهزة النداء الآلي وأجهزة الاتصال اللاسلكي. وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل 37 شخصًا وأصيب أكثر من 3 آلاف آخرين، ولم يعرف بعد سبب الانفجار المتزامن لآلاف الأجهزة.
واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية، "إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث"، ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية ولم تنفي تورطها بعد.
ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ما حدث في لبنان، بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير.
وكان السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبى أماني، من بين مصابي انفجار أجهزة الـ"بيجر" في لبنان.