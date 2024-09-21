https://sarabic.ae/20240921/العراق-الكشف-عن-سبب-أصوات-الانفجارات-في-النهروان-شرقي-بغداد-1092955476.html

العراق.. الكشف عن سبب أصوات الانفجارات في النهروان شرقي بغداد

العراق.. الكشف عن سبب أصوات الانفجارات في النهروان شرقي بغداد

سبوتنيك عربي

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، أسباب انفجارات سمع دويها سكان ناحية النهروان شرقي العاصمة بغداد. 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T05:07+0000

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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر، قوله بأن "منتسبا في الدفاع المدني، بالاستراحة، أقدم على رمي 3 رمانات لم تُحدد نوعيتها على منزل شقيقه، ما أسفر عن انفجار اثنين منهم دون إصابات، مخلفة فقط أضرارا مادية".وأضاف المصدر الأمني أنه "تم استدعاء "صقر بغداد" (منظومة أمنية عراقية)، الذي بدوره قام برفع الرمانة الثالثة، فيما تشير المعلومات إلى أن الحادث يعود نتيجة خلافات عائلية، وتُجري الأجهزة الأمنية البحث عن المنتسب الهارب".وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، كشف مصدر أمني عراقي، تفاصيل حول صوت انفجار سمعه سكان جنوب العاصمة بغداد، فجر اليوم السابق.ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر، قوله إن "الانفجار ناجم عن العثور على عبوة صوتية ملقاة بأرض مهجورة مجاورة للخط السريع الدولي باتجاه محافظة بابل".وأضاف المصدر أن "صوت الانفجار جاء إثر تفجير العبوة الصوتية المذكورة تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي دون إصابات تذكر".

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