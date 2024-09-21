العراق.. الكشف عن سبب أصوات الانفجارات في النهروان شرقي بغداد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن دخول الحرب "مرحلة جديدة"، نصر الله يؤكد أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال قبل إيقاف الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:18 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240921/العراق-الكشف-عن-سبب-أصوات-الانفجارات-في-النهروان-شرقي-بغداد-1092955476.html
العراق.. الكشف عن سبب أصوات الانفجارات في النهروان شرقي بغداد
العراق.. الكشف عن سبب أصوات الانفجارات في النهروان شرقي بغداد
سبوتنيك عربي
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، أسباب انفجارات سمع دويها سكان ناحية النهروان شرقي العاصمة بغداد. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T05:07+0000
2024-09-21T05:07+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092955283_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_38ded6135842da060a3ead67db66ef76.jpg
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر، قوله بأن "منتسبا في الدفاع المدني، بالاستراحة، أقدم على رمي 3 رمانات لم تُحدد نوعيتها على منزل شقيقه، ما أسفر عن انفجار اثنين منهم دون إصابات، مخلفة فقط أضرارا مادية".وأضاف المصدر الأمني أنه "تم استدعاء "صقر بغداد" (منظومة أمنية عراقية)، الذي بدوره قام برفع الرمانة الثالثة، فيما تشير المعلومات إلى أن الحادث يعود نتيجة خلافات عائلية، وتُجري الأجهزة الأمنية البحث عن المنتسب الهارب".وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، كشف مصدر أمني عراقي، تفاصيل حول صوت انفجار سمعه سكان جنوب العاصمة بغداد، فجر اليوم السابق.ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر، قوله إن "الانفجار ناجم عن العثور على عبوة صوتية ملقاة بأرض مهجورة مجاورة للخط السريع الدولي باتجاه محافظة بابل".وأضاف المصدر أن "صوت الانفجار جاء إثر تفجير العبوة الصوتية المذكورة تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي دون إصابات تذكر".
https://sarabic.ae/20240918/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-طائرة-مسيرة-كانت-في-طريقها-من-العراق-إلى-بلاده-1092853151.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092955283_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7a7a184af5476b7f4f12314c1568d159.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق.. الكشف عن سبب أصوات الانفجارات في النهروان شرقي بغداد

05:07 GMT 21.09.2024
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورالعاصمة العراقية بغداد
العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، أسباب انفجارات سمع دويها سكان ناحية النهروان شرقي العاصمة بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر، قوله بأن "منتسبا في الدفاع المدني، بالاستراحة، أقدم على رمي 3 رمانات لم تُحدد نوعيتها على منزل شقيقه، ما أسفر عن انفجار اثنين منهم دون إصابات، مخلفة فقط أضرارا مادية".
وأضاف المصدر الأمني أنه "تم استدعاء "صقر بغداد" (منظومة أمنية عراقية)، الذي بدوره قام برفع الرمانة الثالثة، فيما تشير المعلومات إلى أن الحادث يعود نتيجة خلافات عائلية، وتُجري الأجهزة الأمنية البحث عن المنتسب الهارب".
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها من العراق إلى بلاده
18 سبتمبر, 10:34 GMT
وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، كشف مصدر أمني عراقي، تفاصيل حول صوت انفجار سمعه سكان جنوب العاصمة بغداد، فجر اليوم السابق.
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر، قوله إن "الانفجار ناجم عن العثور على عبوة صوتية ملقاة بأرض مهجورة مجاورة للخط السريع الدولي باتجاه محافظة بابل".
وأضاف المصدر أن "صوت الانفجار جاء إثر تفجير العبوة الصوتية المذكورة تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي دون إصابات تذكر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يقر بمقتل قائده العسكري إبراهيم عقيل في غارة إسرائيلية05:13 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:02 GMT حسن نصر الله - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نصر الله بعد "تفجيرات البيجر": تلقينا ضربة قاسية19 سبتمبر, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала