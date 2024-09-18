https://sarabic.ae/20240918/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-طائرة-مسيرة-كانت-في-طريقها-من-العراق-إلى-بلاده-1092853151.html
الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها من العراق إلى بلاده
الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها من العراق إلى بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، اعتراضه لطائرة مسيرة كانت في طريقها من العراق إلى بلاده. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "إكس"، أكد من خلالها أنه تخوفا من تسلل قطعة جوية معادية فقد اعترضت طائرات حربية، مسيرة معادية كانت في طريقها من العراق".وأشار أدرعي إلى أنه "تم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا خلال عملية الاعتراض، ولم تقع إصابات".ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه "في وقت سابق اليوم اعترضت الدفاعات الجوية هدفا جويا مشبوهًا من لبنان، اخترق المجال البحري قبالة شواطئ رأس الناقورة حيث لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".وتأتي تلك التطورات فيما تستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 11 شهرًا.وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، قُتل 9 أشخاص وأصيب نحو 2800 آخرون جراء انفجار عدد كبير من أجهزة اتصالات لاسلكية من طراز "بيدجر" في عدة أنحاء بلبنان.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مع استمرار الجهود الحكومية والتواصل مع الأصدقاء والشركاء العرب والدوليين للتهدئة ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض للحرب.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة مارغليلوت، فيما لم تنجح أية جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.
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الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها من العراق إلى بلاده
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، اعتراضه لطائرة مسيرة كانت في طريقها من العراق إلى بلاده.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "إكس"، أكد من خلالها أنه تخوفا من تسلل قطعة جوية معادية فقد اعترضت طائرات حربية، مسيرة معادية كانت في طريقها من العراق".
وأشار أدرعي إلى أنه "تم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا خلال عملية الاعتراض، ولم تقع إصابات".
ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه "في وقت سابق اليوم اعترضت الدفاعات الجوية هدفا جويا مشبوهًا من لبنان، اخترق المجال البحري قبالة شواطئ رأس الناقورة حيث لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".
وتأتي تلك التطورات فيما تستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 11 شهرًا.
وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، قُتل 9 أشخاص وأصيب نحو 2800 آخرون جراء انفجار عدد كبير من أجهزة اتصالات لاسلكية
من طراز "بيدجر" في عدة أنحاء بلبنان.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مع استمرار الجهود الحكومية والتواصل مع الأصدقاء والشركاء العرب والدوليين للتهدئة ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض للحرب.
وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت
وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد حزب الله باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة مارغليلوت، فيما لم تنجح أية جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.