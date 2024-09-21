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الكشف عن مواعيد مباريات كأس القارات للأندية 2024
الكشف عن مواعيد مباريات كأس القارات للأندية 2024
سبوتنيك عربي
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الجمعة، عن مواعيد مباريات كأس القارات (إنتركونتيننتال) للأندية. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T01:04+0000
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أخبار نادي ريال مدريد
نادي الأهلي
كأس القارات
أخبار كأس القارات
رياضة
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تنطلق نسخة 2024 من بطولة كأس القارات للأندية بتاريخ (الأحد 22 سبتمبر/أيلول) على أن تنتهي في (18 ديسمبر/كانون الأول).تجمع المباراة 1 بين العين، الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024، وأوكلاند سيتي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2024، حيث ستقام المواجهة في مدينة العين الإماراتية يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024.بذلك تقام أول مباراتين في بلدي الفريقين المضيفين، بينما تقام المباريات الثلاث المتبقية في قطر.أما المباراة الثالثة "دربي الأمريكتين" ستجمع بين باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية الذي ستتحدد هويته في نهائي كوبا ليبرتادورس يوم 30 نوفمبر، وتقام هذه المباراة بعد تحديد المتأهل يوم 11 ديسمبر.ويشهد يوم السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 إجراء مواجهة بين الفائزين في المباراتين 2 و3 للتنافس على كأس التحدي (المباراة 4) وحجز بطاقة التأهل لنهائي كأس القارات للأندية 2024 (المباراة 5)، حيث يلاقي نادي ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا 2023-2024، يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول.
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أخبار نادي ريال مدريد, نادي الأهلي, كأس القارات, أخبار كأس القارات, رياضة
أخبار نادي ريال مدريد, نادي الأهلي, كأس القارات, أخبار كأس القارات, رياضة

الكشف عن مواعيد مباريات كأس القارات للأندية 2024

01:04 GMT 21.09.2024
© AP Photo / Pablo Garciaكيليان مبابي لاعب ريال مدريد
كيليان مبابي لاعب ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Pablo Garcia
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الجمعة، عن مواعيد مباريات كأس القارات (إنتركونتيننتال) للأندية.
تنطلق نسخة 2024 من بطولة كأس القارات للأندية بتاريخ (الأحد 22 سبتمبر/أيلول) على أن تنتهي في (18 ديسمبر/كانون الأول).
تجمع المباراة 1 بين العين، الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024، وأوكلاند سيتي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2024، حيث ستقام المواجهة في مدينة العين الإماراتية يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024.
وستكون المباراة 2 مسرحا للتويج بأولى جوائز المسابقة، سيلتقي الفائز في المواجهة الإقصائية لمنطقة (أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ) بالنادي الأهلي المصري، المتوج بدوري أبطال أفريقيا 2023-2024، حيث تدور أحداث اللقاء بمدينة القاهرة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ليُتوج الفريق المنتصر بكأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ.
بذلك تقام أول مباراتين في بلدي الفريقين المضيفين، بينما تقام المباريات الثلاث المتبقية في قطر.
أما المباراة الثالثة "دربي الأمريكتين" ستجمع بين باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية الذي ستتحدد هويته في نهائي كوبا ليبرتادورس يوم 30 نوفمبر، وتقام هذه المباراة بعد تحديد المتأهل يوم 11 ديسمبر.
ويشهد يوم السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 إجراء مواجهة بين الفائزين في المباراتين 2 و3 للتنافس على كأس التحدي (المباراة 4) وحجز بطاقة التأهل لنهائي كأس القارات للأندية 2024 (المباراة 5)، حيث يلاقي نادي ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا 2023-2024، يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول.
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