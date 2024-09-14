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https://sarabic.ae/20240914/صحيفة-إسبانية-نجم-بايرن-ميونخ-ينضم-لريال-مدريد-مجانا-في-يناير-المقبل-1092704081.html
صحيفة إسبانية: نجم بايرن ميونخ ينضم لريال مدريد "مجانا" في يناير المقبل
صحيفة إسبانية: نجم بايرن ميونخ ينضم لريال مدريد "مجانا" في يناير المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسبانية، اليوم السبت، بأن فريق ريال مدريد بصدد إتمام انتقال نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، ألفونسو ديفيز، في يناير/ كانون الثاني المقبل، في صفقة... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T08:09+0000
2024-09-14T08:09+0000
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أخبار كرة القدم
أخبار نادي ريال مدريد
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وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن الفريق الملكي اعتاد التعامل بذكاء مع مثل هذه المواقف، مثلما حدث عند ضم كيليان مبابي، الذي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وهو ما يتكرر الآن مع ديفيز.وسمح لريال مدريد تنفيذ خطته دخول الظهير الأيسر الكندي ديفيز، العام الأخير من عقده مع بايرن ميونخ، ما يعني إمكانية الانتقال بحرية إلى مدريد، مع بداية العام الجديد، حيث يتوقع أن يتم توقيع العقد بشكل قانوني بناء على اتفاق مسبق تم التوصل إليه منذ أشهر عدة.يأتي ذلك، بعدما حاول ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، التفاوض مع بايرن ميونيخ، لكن النادي الألماني رفض بيع اللاعب بمبلغ متواضع قدره 25 مليون يورو، وهو الحد الأقصى الذي كان ريال مدريد مستعدًا لدفعه.وأمام رفض الفريق الألماني، قرر نادي ريال مدريد الانتظار حتى يناير المقبل، تنفيذا لاستراتيجيته المعتمدة بعدم الدخول في مفاوضات مع الأندية، بل التركيز على التعاقد مباشرة مع اللاعبين، الذين يرغبون في الانتقال إليه مجانا.وفي يوليو/ تموز الماضي، قدم نادي ريال مدريد الإسباني، لاعبه الجديد الفرنسي كليان مبابي، في ملعب "سنتياغو برنابيو"، بعدما وقّع مبابي على عقود انتقاله الرسمية إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، إلى غاية صيف 2029، بعدما اجتاز الفحص الطبي.وتوجّه مبابي إلى ملعب "سنتياغو برنابيو"، وهو يحمل القميص رقم 9، ووقف أمام جماهير النادي الملكي التي احتشدت في المدرجات بعدد يصل لنحو 90 ألف مشجع.وقال مبابي، أمام أكثر من 90 ألف متفرج، إن حلمه "باللعب في مدريد أصبح حقيقة"، مؤكدا أنه "سيضحي بحياته للنادي الأسطوري والأفضل في العالم".يأتي تقديم ريال مدريد، لمبابي بعد أيام من خروجه مع منتخب فرنسا من نصف نهائي بطولة يورو 2024 بالخسارة (1-2) أمام إسبانيا، وكان الفريق، قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع مبابي، عقب انتهاء الموسم الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
https://sarabic.ae/20240909/رونالدو-يحقق-ضربة-مالية-تتفوق-على-دخله-السابق-من-ريال-مدريد-1092530554.html
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رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار نادي ريال مدريد

صحيفة إسبانية: نجم بايرن ميونخ ينضم لريال مدريد "مجانا" في يناير المقبل

08:09 GMT 14.09.2024
© Photo / Unsplashملعب سانتياغو برنابيو - ريال مدريد
ملعب سانتياغو برنابيو - ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Photo / Unsplash
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أفادت تقارير إسبانية، اليوم السبت، بأن فريق ريال مدريد بصدد إتمام انتقال نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، ألفونسو ديفيز، في يناير/ كانون الثاني المقبل، في صفقة "انتقال حر" أي بشكل مجاني.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن الفريق الملكي اعتاد التعامل بذكاء مع مثل هذه المواقف، مثلما حدث عند ضم كيليان مبابي، الذي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وهو ما يتكرر الآن مع ديفيز.
وسمح لريال مدريد تنفيذ خطته دخول الظهير الأيسر الكندي ديفيز، العام الأخير من عقده مع بايرن ميونخ، ما يعني إمكانية الانتقال بحرية إلى مدريد، مع بداية العام الجديد، حيث يتوقع أن يتم توقيع العقد بشكل قانوني بناء على اتفاق مسبق تم التوصل إليه منذ أشهر عدة.
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يأتي ذلك، بعدما حاول ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، التفاوض مع بايرن ميونيخ، لكن النادي الألماني رفض بيع اللاعب بمبلغ متواضع قدره 25 مليون يورو، وهو الحد الأقصى الذي كان ريال مدريد مستعدًا لدفعه.
وأمام رفض الفريق الألماني، قرر نادي ريال مدريد الانتظار حتى يناير المقبل، تنفيذا لاستراتيجيته المعتمدة بعدم الدخول في مفاوضات مع الأندية، بل التركيز على التعاقد مباشرة مع اللاعبين، الذين يرغبون في الانتقال إليه مجانا.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قدم نادي ريال مدريد الإسباني، لاعبه الجديد الفرنسي كليان مبابي، في ملعب "سنتياغو برنابيو"، بعدما وقّع مبابي على عقود انتقاله الرسمية إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، إلى غاية صيف 2029، بعدما اجتاز الفحص الطبي.
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وتوجّه مبابي إلى ملعب "سنتياغو برنابيو"، وهو يحمل القميص رقم 9، ووقف أمام جماهير النادي الملكي التي احتشدت في المدرجات بعدد يصل لنحو 90 ألف مشجع.
وقال مبابي، أمام أكثر من 90 ألف متفرج، إن حلمه "باللعب في مدريد أصبح حقيقة"، مؤكدا أنه "سيضحي بحياته للنادي الأسطوري والأفضل في العالم".
يأتي تقديم ريال مدريد، لمبابي بعد أيام من خروجه مع منتخب فرنسا من نصف نهائي بطولة يورو 2024 بالخسارة (1-2) أمام إسبانيا، وكان الفريق، قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع مبابي، عقب انتهاء الموسم الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
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