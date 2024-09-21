https://sarabic.ae/20240921/برلماني-روسي-يكشف-عن-موعد-محتمل-للقاء-تفاوضي-بين-موسكو-وكييف--1092965739.html

برلماني روسي يكشف عن موعد محتمل للقاء تفاوضي بين موسكو وكييف

برلماني روسي يكشف عن موعد محتمل للقاء تفاوضي بين موسكو وكييف

سبوتنيك عربي

قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، إن هناك احتمالًا لأن تبدأ مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا العام المقبل. 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T12:39+0000

2024-09-21T12:39+0000

2024-09-21T12:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف تشيبا في مقابلة مع "لينتا. روسيا"، أنه "قبل نهاية العام من غير المرجح أن تكون هناك فرصة لبدء التفاوض. المشكلة هي أنه تم اتخاذ جميع الخطوات لمنع حدوث المفاوضات. أقصد كورسك وأحداث أخرى مماثلة".وأضاف تشيبا أن فلاديمير زيلينسكي نفسه لا يؤمن بما يسميها "خطة النصر".وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المنتدى الاقتصادي العالمي، إنه إذا كانت أوكرانيا لديها رغبة في التفاوض، فإن روسيا لن ترفضها، لكن مثل هذه المفاوضات ستعقد على أساس الاتفاقيات المسجلة في إسطنبول.

https://sarabic.ae/20240921/سلاح-الجو-الروسي-ينفذ-ضربات-عسكرية-على-18-نقطة-تابعة-لقوت-كييف-في-كورسك-و14-أخرى-في-سومي---عاجل--1092963062.html

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