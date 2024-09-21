https://sarabic.ae/20240921/زلزال-بقوة-6-درجات-على-مقياس-ريختر-يضرب-غرب-الأرجنتين-1092977950.html
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب الأرجنتين
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب الأرجنتين
سبوتنيك عربي
ضرب زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، محافظة سان لويس غرب الأرجنتين، دون تسجيل إصابات أو وقوع أضرار. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T22:28+0000
2024-09-21T22:28+0000
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زلزال
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موسكو - سبوتنيك. وذكر المعهد الوطني للوقاية من الزلازل في الأرجنتين، أن الزلزال الذي ضرب محافظة سان لويس الأرجنتينية تم تسجيله عند الساعة 18.24 بالتوقيت المحلي (00.24 بتوقيت موسكو اليوم الأحد).وكشف المعهد أن الزلزال وقع على عمق 140 كيلومترا.ولم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات.
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زلزال, الأرجنتين, العالم
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب الأرجنتين
ضرب زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، محافظة سان لويس غرب الأرجنتين، دون تسجيل إصابات أو وقوع أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وذكر المعهد الوطني للوقاية من الزلازل في الأرجنتين، أن الزلزال الذي ضرب محافظة سان لويس
الأرجنتينية تم تسجيله عند الساعة 18.24 بالتوقيت المحلي (00.24 بتوقيت موسكو اليوم الأحد).
وكشف المعهد أن الزلزال وقع على عمق 140 كيلومترا.
ولم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات.