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https://sarabic.ae/20240921/زلزال-بقوة-6-درجات-على-مقياس-ريختر-يضرب-غرب-الأرجنتين-1092977950.html
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب الأرجنتين
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب الأرجنتين
سبوتنيك عربي
ضرب زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، محافظة سان لويس غرب الأرجنتين، دون تسجيل إصابات أو وقوع أضرار. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T22:28+0000
2024-09-21T22:28+0000
زلزال
الأرجنتين
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وذكر المعهد الوطني للوقاية من الزلازل في الأرجنتين، أن الزلزال الذي ضرب محافظة سان لويس الأرجنتينية تم تسجيله عند الساعة 18.24 بالتوقيت المحلي (00.24 بتوقيت موسكو اليوم الأحد).وكشف المعهد أن الزلزال وقع على عمق 140 كيلومترا.ولم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات.
https://sarabic.ae/20240917/زلزال-يفاجئ-رئيسة-دولة-أثناء-لقاء-تلفزيوني-مباشر-فماذا-فعلت؟-فيديو-1092822980.html
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زلزال, الأرجنتين, العالم
زلزال, الأرجنتين, العالم

زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب الأرجنتين

22:28 GMT 21.09.2024
© AFP 2023 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AFP 2023 / Richter magnitude scale
تابعنا عبر
ضرب زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، محافظة سان لويس غرب الأرجنتين، دون تسجيل إصابات أو وقوع أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وذكر المعهد الوطني للوقاية من الزلازل في الأرجنتين، أن الزلزال الذي ضرب محافظة سان لويس الأرجنتينية تم تسجيله عند الساعة 18.24 بالتوقيت المحلي (00.24 بتوقيت موسكو اليوم الأحد).
زلزال بقوة 7 درجات يضرب جنوب المحيط الهادي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
زلزال يفاجئ رئيسة دولة أثناء لقاء تلفزيوني مباشر... فماذا فعلت؟.. فيديو
17 سبتمبر, 12:43 GMT
وكشف المعهد أن الزلزال وقع على عمق 140 كيلومترا.
ولم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات.
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