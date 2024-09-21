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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240921/صحيفة-تكشف-عن-خطة-انتصار-زيلينسكي-المزعوم-المقدمة-لبايدن-1092965447.html
صحيفة تكشف عن خطة "انتصار" زيلينسكي المزعوم المقدمة لبايدن
صحيفة تكشف عن خطة "انتصار" زيلينسكي المزعوم المقدمة لبايدن
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة أمريكية، أن خطة "انتصار" فلاديمير زيلينسكي، المزعوم، التي يريد تقديمها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتضمن أسئلة حول انضمام كييف للاتحاد الأوروبي... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T12:34+0000
2024-09-21T12:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الصحيفة: "سيطلب فلاديمير زيلينسكي، من بايدن، دعوة رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والالتزام بمواصلة توريد الأسلحة الحديثة كجزء من "خطة النصر" المصممة لإنهاء الصراع مع روسيا".وكان زيلينسكي، قد قال في وقت سابق، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن خطة "انتصار" أوكرانيا قد تم إعدادها بالكامل، مع وضع جميع النقاط الرئيسية، بحسب زعمه.وفي أغسطس/ آب الماضي، قال زيلينسكي إن "الخطة، من بين أمور أخرى، تحتوي على حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسيًا"، بحسب زعمه. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، تعليقاً على مزاعم زيلينسكي، إن روسيا تدرك جوهر نظام كييف، وهي مستمرة في العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول حلف شمال الأطلسي لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب، بل في الواقع، إنها تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وقبل ذلك، زعمت صحيفة "غارديان"، نقلاً عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن قرار السماح لكييف بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في عمق الأراضي الروسية، قد تم اتخاذه بالفعل، لكن لن يتم الإعلان عنه رسميًا، في الأيام المقبلة.الصين تؤكد على الدفع باتجاه محادثات السلام في أوكرانيا بالرغم من انتقادات زيلينسكيرئيس حزب أوكراني: بلادنا يحكمها رئيس غير شرعي اغتصب السلطة وأصبح دكتاتورا
https://sarabic.ae/20240921/كينيدي-جونيور-زيلينسكي-يحاول-إثارة-صراع-بين-الناتو-وروسيا-1092960041.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

صحيفة تكشف عن خطة "انتصار" زيلينسكي المزعوم المقدمة لبايدن

12:34 GMT 21.09.2024
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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كشفت صحيفة أمريكية، أن خطة "انتصار" فلاديمير زيلينسكي، المزعوم، التي يريد تقديمها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتضمن أسئلة حول انضمام كييف للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وقالت الصحيفة: "سيطلب فلاديمير زيلينسكي، من بايدن، دعوة رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والالتزام بمواصلة توريد الأسلحة الحديثة كجزء من "خطة النصر" المصممة لإنهاء الصراع مع روسيا".

وأوضحت مصادر للصحيفة أن الخطة، التي ستحدد أيضًا "المسار الواضح" لأوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الاقتصادية والأمنية الأخرى، سيقدمها زيلينسكي، في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكان زيلينسكي، قد قال في وقت سابق، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن خطة "انتصار" أوكرانيا قد تم إعدادها بالكامل، مع وضع جميع النقاط الرئيسية، بحسب زعمه.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
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08:46 GMT
وفي أغسطس/ آب الماضي، قال زيلينسكي إن "الخطة، من بين أمور أخرى، تحتوي على حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسيًا"، بحسب زعمه.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، تعليقاً على مزاعم زيلينسكي، إن روسيا تدرك جوهر نظام كييف، وهي مستمرة في العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول حلف شمال الأطلسي لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب، بل في الواقع، إنها تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وقبل ذلك، زعمت صحيفة "غارديان"، نقلاً عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن قرار السماح لكييف بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في عمق الأراضي الروسية، قد تم اتخاذه بالفعل، لكن لن يتم الإعلان عنه رسميًا، في الأيام المقبلة.
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