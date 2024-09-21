https://sarabic.ae/20240921/صحيفة-تكشف-عن-خطة-انتصار-زيلينسكي-المزعوم-المقدمة-لبايدن-1092965447.html

صحيفة تكشف عن خطة "انتصار" زيلينسكي المزعوم المقدمة لبايدن

صحيفة تكشف عن خطة "انتصار" زيلينسكي المزعوم المقدمة لبايدن

سبوتنيك عربي

كشفت صحيفة أمريكية، أن خطة "انتصار" فلاديمير زيلينسكي، المزعوم، التي يريد تقديمها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتضمن أسئلة حول انضمام كييف للاتحاد الأوروبي... 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T12:34+0000

2024-09-21T12:34+0000

2024-09-21T12:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقالت الصحيفة: "سيطلب فلاديمير زيلينسكي، من بايدن، دعوة رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والالتزام بمواصلة توريد الأسلحة الحديثة كجزء من "خطة النصر" المصممة لإنهاء الصراع مع روسيا".وكان زيلينسكي، قد قال في وقت سابق، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن خطة "انتصار" أوكرانيا قد تم إعدادها بالكامل، مع وضع جميع النقاط الرئيسية، بحسب زعمه.وفي أغسطس/ آب الماضي، قال زيلينسكي إن "الخطة، من بين أمور أخرى، تحتوي على حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسيًا"، بحسب زعمه. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، تعليقاً على مزاعم زيلينسكي، إن روسيا تدرك جوهر نظام كييف، وهي مستمرة في العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول حلف شمال الأطلسي لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب، بل في الواقع، إنها تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وقبل ذلك، زعمت صحيفة "غارديان"، نقلاً عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن قرار السماح لكييف بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في عمق الأراضي الروسية، قد تم اتخاذه بالفعل، لكن لن يتم الإعلان عنه رسميًا، في الأيام المقبلة.الصين تؤكد على الدفع باتجاه محادثات السلام في أوكرانيا بالرغم من انتقادات زيلينسكيرئيس حزب أوكراني: بلادنا يحكمها رئيس غير شرعي اغتصب السلطة وأصبح دكتاتورا

https://sarabic.ae/20240921/كينيدي-جونيور-زيلينسكي-يحاول-إثارة-صراع-بين-الناتو-وروسيا-1092960041.html

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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا