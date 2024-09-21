https://sarabic.ae/20240921/ضربات-إسرائيلية-متتالية-على-حزب-الله-أبرز-القياديين-المستهدفين-خلال-أشهر-1092963136.html

ضربات إسرائيلية متتالية على "حزب الله"... أبرز القياديين المستهدفين خلال أشهر

ضربات إسرائيلية متتالية على "حزب الله"... أبرز القياديين المستهدفين خلال أشهر

سبوتنيك عربي

خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، شارك "حزب الله" اللبناني، في معارك مباشرة مع إسرائيل، وتعرض لنكسات متتالة من خلال استهداف عدد من قادة الحزب. 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T11:25+0000

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وفي الساعات والأيام الأخيرة تصاعدت وتيرة التصعيد بين الحزب وإسرائيل، حيث بلغت الخسائر البشرية لـ"حزب الله"، منذ 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، 53 شخصا.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.أبرز القياديين في "حزب الله" الذين استهدفتهم إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة:وكانت الغارة التي قُتل فيها عقيل ووهبي، ضربة جديدة لـ"حزب الله"، بعد يومين من تعرضهما لهجوم بتفجير أجهزة النداء الآلي (بيجر).وكان "حزب الله"، قد أكد مساء أمس الجمعة، في بيان له، مقتل القيادي العسكري في الحزب إبراهيم عقيل، خلال غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، ومعه 15 آخرين من القياديين والعناصر خلال اجتماع لهم.تصويت.. هل بدأت قدرات "حزب الله" العسكرية بالتراجع والانحسار بعد ضربة الـ"بيجر" واغتيال عقيل؟الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت

https://sarabic.ae/20240920/إبراهيم-عقيل-معلومات-عن-القيادي-لدىحزب-الله-الذي-قتل-بغارة-إسرائيلية-على-بيروت--1092939592.html

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لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة