https://sarabic.ae/20240921/فليك-يعلق-على-تراجع-مستوى-شتيغن-بعد-هزيمة-برشلونة-أمام-موناكو-1092971373.html
فليك يعلق على تراجع مستوى شتيغن بعد هزيمة برشلونة أمام موناكو
فليك يعلق على تراجع مستوى شتيغن بعد هزيمة برشلونة أمام موناكو
سبوتنيك عربي
أدلى مدرب برشلونة لكرة القدم، هانسي فليك، بتعليق بشأن تراجع أداء حارس مرمى فريقه، أندريه تير شتيغن، والذي تسبب بشكل مباشر في هزيمة العملاق الكتالوني أمام... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T15:24+0000
2024-09-21T15:24+0000
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وارتكب شتيغن خطأ في وقت مبكر من عمر المباراة (الدقيقة العاشرة)، عندما تسبب في طرد زميله النجم، إريك غارسيا، بعد أن مرر الكرة إليه، بينما كان الأخير يواجه ضغطا كبيرا من جانب لاعبي الفريق الفرنسي، ما تسبب في خسارة برشلونة أمام موناكو بنتيجة 2-1.وبعد طرد غارسيا وحصوله على البطاقة الحمراء، لعرقلته، تاكومي مينامينو أثناء ركضه، وضع ماجنيس أكليوش موناكو في المقدمة.وأحرز النجم، لامين يامال، هدف التعادل الرائع لبرشلونة، لكن، جورج إيلينيكينا، سجل هدف الفوز لموناكو في الدقيقة 71 من عمر المباراة.وتصدى أندريه تير شتيغن خلال المباراة لستة محاولات من فريق موناكو لتسديد أهداف في مرمى شباك برشلونة، إلا أنه تعرّض لانتقادات بسبب خطأه المبكر المكلف.وتعليقا على خطأ شتيغن الذي أدى إلى هزيمة موناكو، في افتتاح أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا، قال مدرب برشلونة، هانسي فليك، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن أحد أبرز نقاط قوة شتيغن تكون خلال امتلاكه للكرة، وهذا أسلوب لعبنا أيضا، ربما ارتكب خطأ في مباراة موناكو، لكن الكل يرتكب أخطاء، فنحن بشر، الأهم أن نتعلم من أخطائنا، ونقوم بتوجيه اللاعبين للأنسب، لكن بالنسبة لي الأمر انتهى، وآمل أن أكون قد أعطيته أوامر واضحة حتى لا يتكرر ذلك، وأتمنى ألا يتكرر ذلك مرة أخرى"، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".يشار إلى أنه على مر السنين، كان حارس المرمى، أندريى تير شتيغن، موضع انتقادات كثيرة، وأدى أداؤه الضعيف في يوم الخميس الماضي إلى ارتفاع أصوات الانتقادات ضده.وواجه برشلونة بطل أوروبا 5 مرات، والذي توج آخر مرة باللقب في 2015، صعوبات في أوروبا في المواسم الأخيرة، وخاصة خارج أرضه.
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نادي برشلونة, رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار, أخبار دوري أبطال أوروبا
نادي برشلونة, رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار, أخبار دوري أبطال أوروبا
فليك يعلق على تراجع مستوى شتيغن بعد هزيمة برشلونة أمام موناكو
أدلى مدرب برشلونة لكرة القدم، هانسي فليك، بتعليق بشأن تراجع أداء حارس مرمى فريقه، أندريه تير شتيغن، والذي تسبب بشكل مباشر في هزيمة العملاق الكتالوني أمام منافسه الفرنسي موناكو، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، في دوري أبطال أوروبا.
وارتكب شتيغن خطأ في وقت مبكر من عمر المباراة (الدقيقة العاشرة)، عندما تسبب في طرد زميله النجم، إريك غارسيا، بعد أن مرر الكرة إليه، بينما كان الأخير يواجه ضغطا كبيرا من جانب لاعبي الفريق الفرنسي، ما تسبب في خسارة برشلونة أمام موناكو بنتيجة 2-1.
وبعد طرد غارسيا وحصوله على البطاقة الحمراء، لعرقلته، تاكومي مينامينو أثناء ركضه، وضع ماجنيس أكليوش موناكو في المقدمة.
وأحرز النجم، لامين يامال، هدف التعادل الرائع لبرشلونة، لكن، جورج إيلينيكينا، سجل هدف الفوز لموناكو في الدقيقة 71 من عمر المباراة.
وتصدى أندريه تير شتيغن خلال المباراة لستة محاولات من فريق موناكو لتسديد أهداف في مرمى شباك برشلونة، إلا أنه تعرّض لانتقادات بسبب خطأه المبكر المكلف.
وتعليقا على خطأ شتيغن الذي أدى إلى هزيمة موناكو، في افتتاح أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا، قال مدرب برشلونة، هانسي فليك، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن أحد أبرز نقاط قوة شتيغن تكون خلال امتلاكه للكرة، وهذا أسلوب لعبنا أيضا، ربما ارتكب خطأ في مباراة موناكو، لكن الكل يرتكب أخطاء، فنحن بشر، الأهم أن نتعلم من أخطائنا، ونقوم بتوجيه اللاعبين للأنسب، لكن بالنسبة لي الأمر انتهى، وآمل أن أكون قد أعطيته أوامر واضحة حتى لا يتكرر ذلك، وأتمنى ألا يتكرر ذلك مرة أخرى"، وفقا لصحيفة
"موندو ديبورتيفو".
يشار إلى أنه على مر السنين، كان حارس المرمى، أندريى تير شتيغن، موضع انتقادات كثيرة، وأدى أداؤه الضعيف في يوم الخميس الماضي إلى ارتفاع أصوات الانتقادات ضده.
وواجه برشلونة بطل أوروبا 5 مرات، والذي توج آخر مرة باللقب في 2015، صعوبات في أوروبا في المواسم الأخيرة، وخاصة خارج أرضه.