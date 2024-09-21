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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240921/قوات-كييف-تهاجم-3-بلدات-في-مقاطعة-بيلغورود-دون-وقوع-إصابات-1092977753.html
قوات كييف تهاجم 3 بلدات في مقاطعة بيلغورود دون وقوع إصابات
قوات كييف تهاجم 3 بلدات في مقاطعة بيلغورود دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
صرح حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، مساء أمس السبت، بأن 3 بلدات في المقاطعة تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T21:44+0000
2024-09-21T21:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
روسيا
القوات الروسية
قصف مدفعي
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف على قناته بتطبيق "تليغرام"، "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث بلدات أخرى في مقاطعاتنا، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات".وكشف غلادكوف أيضا عن اشتعال نيران في سقف منزل خاص في بلدة ياسني زوري بعد تعرضها لقصف، وتم إخماده من قبل وزارة الحالات الطارئة، وتضرر سطح مبنى سكني في مدينة شبيكينو جراء هجوم لطائرة مسيرة.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240920/القوات-الروسية-تدمر-مركبات-أوكرانية-مدرعة-على-محور-كورسك-فيديو-1092949796.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, القوات الروسية, قصف مدفعي
القوات الأوكرانية, روسيا, القوات الروسية, قصف مدفعي

قوات كييف تهاجم 3 بلدات في مقاطعة بيلغورود دون وقوع إصابات

21:44 GMT 21.09.2024
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© Sputnik . Anton Vergun
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تابعنا عبر
صرح حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، مساء أمس السبت، بأن 3 بلدات في المقاطعة تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف على قناته بتطبيق "تليغرام"، "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث بلدات أخرى في مقاطعاتنا، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات".
وأشار إلى اشتعال حريق بسيارة متوقفة جراء إسقاط عبوة ناسفة من طائرة بدون طيار في بلدة نيكولايفكا بمنطقة بيلغورود، وأن فرق الإطفاء قامت بإخماده على الفور.
وكشف غلادكوف أيضا عن اشتعال نيران في سقف منزل خاص في بلدة ياسني زوري بعد تعرضها لقصف، وتم إخماده من قبل وزارة الحالات الطارئة، وتضرر سطح مبنى سكني في مدينة شبيكينو جراء هجوم لطائرة مسيرة.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
أمس, 19:24 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن عشرات الغارات على عدة بلدات جنوب لبنان21:29 GMT
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