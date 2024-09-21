https://sarabic.ae/20240921/مواجهة-عائلية-مثيرة-الأب-ضد-الابن-في-مباراة-تاريخية-بالدوري-الإسباني-فيديو-1092966223.html
مواجهة عائلية مثيرة.. الأب ضد الابن في مباراة تاريخية بالدوري الإسباني.. فيديو
مواجهة عائلية مثيرة.. الأب ضد الابن في مباراة تاريخية بالدوري الإسباني.. فيديو
سبوتنيك عربي
سيشهد جمهور كرة القدم مباراة استثنائية عندما يتواجه الأب جوليان كاليرو، مدرب فريق ليفانتي، مع ابنه إيفان كاليرو، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن في فريق ريال... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T12:59+0000
2024-09-21T12:59+0000
2024-09-21T12:59+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
أخبار كرة القدم
الدوري الإسباني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_2684afeb67d2fbfc3d52711c3c2d7f61.jpg
ليفانتي، المتصدر الحالي للدوري، سيواجه ريال سرقسطة، صاحب المركز الرابع، مساء اليوم السبت.وتكتسب هذه المباراة طابعا خاصا، حيث ستجمع بين أفراد عائلة واحدة في موقف غير مألوف، حيث يقود الأب فريقه ضد فريق ابنه.عائلة كاليرو ستكون في قلب الحدث، حيث سيقود جوليان كاليرو فريق ليفانتي بينما يدافع ابنه إيفان عن ألوان ريال سرقسطة.وتأتي هذه المواجهة بعد أشهر من عملهما معا في فريق قرطاجنة خلال الموسم الماضي، حيث شارك إيفان في 34 مباراة تحت قيادة والده.يشار إلى أن هذه المباراة تحمل طابعا إنسانيا خاصا، حيث تختلط فيها المنافسة الرياضية بالعواطف العائلية، ما سيجعلها لحظة مميزة في مسيرتي الأب والابن.
https://sarabic.ae/20240921/الكشف-عن-مواعيد-مباريات-كأس-القارات-للأندية-2024-1092953522.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_cbf04a6b9a235301a50964f167c27013.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم, الدوري الإسباني
منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم, الدوري الإسباني
مواجهة عائلية مثيرة.. الأب ضد الابن في مباراة تاريخية بالدوري الإسباني.. فيديو
سيشهد جمهور كرة القدم مباراة استثنائية عندما يتواجه الأب جوليان كاليرو، مدرب فريق ليفانتي، مع ابنه إيفان كاليرو، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن في فريق ريال سرقسطة، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني.
ليفانتي، المتصدر الحالي للدوري، سيواجه ريال سرقسطة، صاحب المركز الرابع، مساء اليوم السبت.
وتكتسب هذه المباراة طابعا خاصا، حيث ستجمع بين أفراد عائلة واحدة في موقف غير مألوف، حيث يقود الأب فريقه ضد فريق ابنه.
عائلة كاليرو ستكون في قلب الحدث، حيث سيقود جوليان كاليرو فريق ليفانتي بينما يدافع ابنه إيفان عن ألوان ريال سرقسطة.
وتأتي هذه المواجهة بعد أشهر من عملهما معا في فريق قرطاجنة خلال الموسم الماضي، حيث شارك إيفان في 34 مباراة تحت قيادة والده.
يشار إلى أن هذه المباراة تحمل طابعا إنسانيا خاصا، حيث تختلط فيها المنافسة الرياضية بالعواطف العائلية، ما سيجعلها لحظة مميزة في مسيرتي الأب والابن.