https://sarabic.ae/20240922/إعلام-إسرائيلي-سقوط-صواريخ-شمالي-حيفا-وتضرر-بعض-المباني-واحتراق-عدد-من-السيارات-1092980001.html
إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ شمالي حيفا وتضرر بعض المباني واحتراق عدد من السيارات
إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ شمالي حيفا وتضرر بعض المباني واحتراق عدد من السيارات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، باستهداف مناطق سكنية في كريات بياليك، الواقعة في الضاحية الشمالية لمدينة حيفا، بصواريخ عدة أُطلقت من جنوبي لبنان. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
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2024-09-22T04:53+0000
2024-09-22T04:53+0000
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وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، أنه نتيجة للهجمات الصاروخية من لبنان، تم تسجيل سقوط صواريخ في الضاحية الشمالية لمدينة حيفا الإسرائيلية، كريات بياليك، حيث تضررت بعض المباني السكنية واحترقت سيارات عدة في الشوارع".وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدمير عدد من المنازل واحتراق عدد من السيارات المتوقفة في شوارع الضاحية.وفي الساعات القليلة الماضية، تعرضت مناطق واسعة من شمالي إسرائيل لضربات صاروخية أطلقها "حزب الله" اللبناني، وذلك ردا على الاعتداءات والضربات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان.
https://sarabic.ae/20240922/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-أهداف-جوية-مشبوهة-قادمة-من-العراق-1092979723.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل
العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل
إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ شمالي حيفا وتضرر بعض المباني واحتراق عدد من السيارات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، باستهداف مناطق سكنية في كريات بياليك، الواقعة في الضاحية الشمالية لمدينة حيفا، بصواريخ عدة أُطلقت من جنوبي لبنان.
وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، أنه نتيجة للهجمات الصاروخية من لبنان، تم تسجيل سقوط صواريخ في الضاحية الشمالية لمدينة حيفا الإسرائيلية، كريات بياليك، حيث تضررت بعض المباني السكنية واحترقت سيارات عدة في الشوارع".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدمير عدد من المنازل واحتراق عدد من السيارات المتوقفة في شوارع الضاحية.
وفي الساعات القليلة الماضية، تعرضت مناطق واسعة من شمالي إسرائيل لضربات صاروخية أطلقها "حزب الله" اللبناني، وذلك ردا على الاعتداءات والضربات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان.