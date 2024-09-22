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إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ شمالي حيفا وتضرر بعض المباني واحتراق عدد من السيارات
إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ شمالي حيفا وتضرر بعض المباني واحتراق عدد من السيارات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، باستهداف مناطق سكنية في كريات بياليك، الواقعة في الضاحية الشمالية لمدينة حيفا، بصواريخ عدة أُطلقت من جنوبي لبنان. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T04:53+0000
2024-09-22T04:53+0000
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وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، أنه نتيجة للهجمات الصاروخية من لبنان، تم تسجيل سقوط صواريخ في الضاحية الشمالية لمدينة حيفا الإسرائيلية، كريات بياليك، حيث تضررت بعض المباني السكنية واحترقت سيارات عدة في الشوارع".وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدمير عدد من المنازل واحتراق عدد من السيارات المتوقفة في شوارع الضاحية.وفي الساعات القليلة الماضية، تعرضت مناطق واسعة من شمالي إسرائيل لضربات صاروخية أطلقها "حزب الله" اللبناني، وذلك ردا على الاعتداءات والضربات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان.
https://sarabic.ae/20240922/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-أهداف-جوية-مشبوهة-قادمة-من-العراق-1092979723.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل
العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل

إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ شمالي حيفا وتضرر بعض المباني واحتراق عدد من السيارات

04:53 GMT 22.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة
إسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، باستهداف مناطق سكنية في كريات بياليك، الواقعة في الضاحية الشمالية لمدينة حيفا، بصواريخ عدة أُطلقت من جنوبي لبنان.
وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، أنه نتيجة للهجمات الصاروخية من لبنان، تم تسجيل سقوط صواريخ في الضاحية الشمالية لمدينة حيفا الإسرائيلية، كريات بياليك، حيث تضررت بعض المباني السكنية واحترقت سيارات عدة في الشوارع".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدمير عدد من المنازل واحتراق عدد من السيارات المتوقفة في شوارع الضاحية.
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخي "كروز" أطلقا من العراق... فيديو
04:35 GMT
وفي الساعات القليلة الماضية، تعرضت مناطق واسعة من شمالي إسرائيل لضربات صاروخية أطلقها "حزب الله" اللبناني، وذلك ردا على الاعتداءات والضربات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان.
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