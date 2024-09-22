https://sarabic.ae/20240922/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-أهداف-جوية-مشبوهة-قادمة-من-العراق-1092979723.html

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخي "كروز" أطلقا من العراق... فيديو

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخي "كروز" أطلقا من العراق... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض أهداف جوية "مشبوهة" قادمة من جهة العراق، قبل دخولها إلى إسرائيل، بحسب قوله. 22.09.2024, سبوتنيك عربي

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه اعترض "هدفين جويين مشبوهين قادمين من العراق دون وقوع إصابات"، مؤكدًا أنهما "لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية"، على حد قوله.وفي السياق ذاته، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن "الدفاعات الجوية اعترضت صاروخي "كروز"، أُطلقا الليلة الماضية، من العراق باتجاه جنوب الجولان".فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، أنه "حسب أحدث تقديرات الجيش الإسرائيلي، تمكن "حزب الله" من إطلاق 24 صاروخا فقط على شمالي إسرائيل، خلال ساعات الليل، وقد اعترضتها الدفاعات الجوية كلها".ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي، أن قطعا كبيرة من الشظايا سقطت في وادي يزرعيل في أعقاب عمليات الاعتراض، ما تسبب في أضرار بإحدى المزارع وإصابة رجل بجروح طفيفة في منطقة أخرى.وأوضحت أن "الدفعة الأولى من الصواريخ التي أطلقها "حزب الله"، كانت في حوالي الساعة 1 صباحا وشملت 7 صواريخ، والدفعة الثانية قبل الساعة 5 صباحا وعددها 12 صاروخا، أما الدفعة الثالثة بعد الساعة 5 صباحا وكانت 5 صواريخ، وفقًا للجيش الإسرائيلي".وفي غضون ذلك، أعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه عالج 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة سقوط صواريخ في مناطق الشمال، لافتًا إلى أن العديد من الأشخاص الآخرين عولجوا من القلق الحاد أو السقوط أثناء الركض إلى الملاجئ.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن موجاته الكبيرة من الغارات الجوية على لبنان، بعد ظهر أمس السبت وحتى الليل، "أحبطت على الأرجح غالبية عمليات الإطلاق المخطط لها من قبل "حزب الله"، بحسب قوله.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أنه قصف نحو 290 هدفا، خلال اليوم الماضي، بما في ذلك آلاف منصات الإطلاق والبنية التحتية لـ"حزب الله" في مناطق متعددة من جنوبي لبنان.

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