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رشقات صاروخية من جنوب لبنان وإسرائيل تقول إنها قصفت مئات الأهداف لحزب الله.. فيديو
رشقات صاروخية من جنوب لبنان وإسرائيل تقول إنها قصفت مئات الأهداف لحزب الله.. فيديو
سبوتنيك عربي
دوت صفارات الإنذار، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في عشرات المناطق شمال إسرائيل للتحذير من قصف صاروخي من جنوب لبنان. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
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وشوهدت مقاطع مصورة تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عشرات الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان.وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في الناصرة شمال إسرائيل بعد سقوط صواريخ.ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة قالت إنها لهلع المستوطنين الإسرائيليين ومحاولتهم الاختباء بعد انطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان.في السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية: أنه تم رصد واعتراض 15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه مناطق شمال إسرائيل.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في حسابه بتلغرام، إنه"تم رصد نحو 10 صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض معظم القذائف وسقط صاروخ في المنطقة، والحادث قيد المراجعة".كان الجيش الإسرائيلي، أعلن أنه قصف حوالي 290 هدفًا خلال اليوم الماضي، بما في ذلك آلاف منصات الإطلاق والبنية التحتية لحزب الله.ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه شن سلسلة إضافية من الضربات، قصف خلالها حوالي 110 أهداف تابعة لحزب الله، بما في ذلك منصات الإطلاق والبنية التحتية في مناطق متعددة في جنوب لبنان.
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العالم العربي, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى

رشقات صاروخية من جنوب لبنان وإسرائيل تقول إنها قصفت مئات الأهداف لحزب الله.. فيديو

23:06 GMT 21.09.2024
© AP Photo / Leo Correaقصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
دوت صفارات الإنذار، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في عشرات المناطق شمال إسرائيل للتحذير من قصف صاروخي من جنوب لبنان.
وشوهدت مقاطع مصورة تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عشرات الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان.
وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في الناصرة شمال إسرائيل بعد سقوط صواريخ.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة قالت إنها لهلع المستوطنين الإسرائيليين ومحاولتهم الاختباء بعد انطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان.
في السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية: أنه تم رصد واعتراض 15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه مناطق شمال إسرائيل.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في حسابه بتلغرام، إنه"تم رصد نحو 10 صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض معظم القذائف وسقط صاروخ في المنطقة، والحادث قيد المراجعة".
كان الجيش الإسرائيلي، أعلن أنه قصف حوالي 290 هدفًا خلال اليوم الماضي، بما في ذلك آلاف منصات الإطلاق والبنية التحتية لحزب الله.
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه شن سلسلة إضافية من الضربات، قصف خلالها حوالي 110 أهداف تابعة لحزب الله، بما في ذلك منصات الإطلاق والبنية التحتية في مناطق متعددة في جنوب لبنان.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن عشرات الغارات على عدة بلدات جنوب لبنان21:29 GMT
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