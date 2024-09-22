https://sarabic.ae/20240922/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-آلاف-العسكريين-الأوكرانيين-على-مختلف-محاور-القتال-1092984416.html

الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين على مختلف محاور القتال

الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين على مختلف محاور القتال

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحييد نحو 1790 عسكريا أوكرانيا، بعمليات للقوات الروسية، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T10:02+0000

2024-09-22T10:02+0000

2024-09-22T10:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، نجحت في ضرب القوة البشرية والمعدات العسكرية للواء المشاة الآلي 57 واللواء البحري السادس والثلاثين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 160 قتيلا".وأضافت الوزارة في بيانها: "استطاعت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تكبيد العدو خسائر تصل إلى 420 عسكريًا"، لافتة إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بما يصل إلى 560 عسكريًا و20 مركبة وعددا من المعدات العسكرية".وأوضح بيان الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، كبّدت العدو خسائر بلغت نحو 445 عسكريًا".وتابع البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، كما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 145 فردًا عسكريًا".وأضاف أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من تحييد نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240922/القوات-الروسية-تدمر-منصة-صاروخية-أمريكية-الصنع-من-طراز-هيمارس-في-مقاطعة-سومي-1092983283.html

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