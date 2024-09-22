https://sarabic.ae/20240922/امرأة-تحطم-تلفاز-منزلها-بمضرب-بيسبول-بعد-ظهور-نتنياهو-على-الشاشة-فيديو-1092982036.html
امرأة تحطم تلفاز منزلها بمضرب "بيسبول" بعد ظهور نتنياهو على الشاشة... فيديو
امرأة تحطم تلفاز منزلها بمضرب "بيسبول" بعد ظهور نتنياهو على الشاشة... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غضب امرأة كانت تشاهد التلفاز داخل منزلها، لدرجة أنها لم تستطع تمالك أعصابها لتقوم بتحطيم جهاز التلفزيون، رغبة... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T08:09+0000
2024-09-22T08:09+0000
2024-09-22T08:09+0000
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بنيامين نتنياهو
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ويظهر في مقطع الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع، نتنياهو وهو يلقي خطابا، بينما تهب امرأة لكي تضرب شاشة التلفاز بحذائها.وبالفعل تمكنت من تحطيم التلفاز بكل قوتها رغبة منها في عدم رؤية نتنياهو، أثناء خطاب له، وسط تشجيع ومؤازرة صديقاتها.ولم يتضح جنسية المرأتين اللتين ظهرتا في مقطع الفيديو، لكن كانتا تتحدثان باللغة الإنجليزية، وقيل إنهما متضامنتان مع فلسطين.
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نادي الفيديو, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
امرأة تحطم تلفاز منزلها بمضرب "بيسبول" بعد ظهور نتنياهو على الشاشة... فيديو
أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غضب امرأة كانت تشاهد التلفاز داخل منزلها، لدرجة أنها لم تستطع تمالك أعصابها لتقوم بتحطيم جهاز التلفزيون، رغبة منها في عدم مشاهدته.
ويظهر في مقطع الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع، نتنياهو
وهو يلقي خطابا، بينما تهب امرأة لكي تضرب شاشة التلفاز بحذائها.
إلا أن صديقتها منعتها من ذلك، وأمسكت بمضرب "بيسبول" وقامت بضرب التلفاز به على وجه نتنياهو، وهي تقول لصاحبتها "سأريك كيف سأسحق هذا المخلوق".
وبالفعل تمكنت من تحطيم التلفاز بكل قوتها رغبة منها في عدم رؤية نتنياهو، أثناء خطاب له، وسط تشجيع ومؤازرة صديقاتها.
ولم يتضح جنسية المرأتين اللتين ظهرتا في مقطع الفيديو، لكن كانتا تتحدثان باللغة الإنجليزية، وقيل إنهما متضامنتان مع فلسطين
.