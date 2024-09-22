https://sarabic.ae/20240922/انفجار-لغم-أرضي-بسيارة-في-موكب-السفير-الروسي-في-باكستان-1092991153.html
انفجار لغم أرضي بسيارة مرافقة لموكب السفير الروسي في باكستان
انفجار لغم أرضي بسيارة مرافقة لموكب السفير الروسي في باكستان
سبوتنيك عربي
أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، بانفجار سيارة بموكب السفير الروسي في باكستان إثر لغم أرضي، مؤكدة أن الوفد الدبلوماسي لم... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T14:36+0000
2024-09-22T14:36+0000
2024-09-22T14:53+0000
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وأضافت السفارة الروسية في إسلام آباد عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الأحد، بأن سيارة مرافقة لوفد السفير الروسي ألبرت خوريف انفجرت في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، وأصيب عدد من أفراد الشرطة، أما أعضاء السلك الدبلوماسي فلم يصابوا بأذى.ونوهت السفارة إلى أن المنتدى نظمته منظمة التعاون الإسلامي، وغرفة التجارة والصناعة في إسلام أباد.
https://sarabic.ae/20240922/السفير-الإيراني-لدى-لبنان-إصابتي-في-تفجيرات-البيجر-شرف-لي-1092989889.html
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انفجار لغم أرضي بسيارة مرافقة لموكب السفير الروسي في باكستان
14:36 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 14:53 GMT 22.09.2024)
أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، بانفجار سيارة بموكب السفير الروسي في باكستان إثر لغم أرضي، مؤكدة أن الوفد الدبلوماسي لم يتعرض لإصابات.
وأضافت السفارة الروسية في إسلام آباد عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الأحد، بأن سيارة مرافقة لوفد السفير الروسي ألبرت خوريف انفجرت في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، وأصيب عدد من أفراد الشرطة، أما أعضاء السلك الدبلوماسي فلم يصابوا بأذى.
وقالت السفارة، في بيان، إنه "في الطريق من مدينة مينغورا إلى الفندق انفجرت أحد السيارات المرافقة بلغم، وأصيب عدد من ضباط الشرطة، ولم يصب ممثلو السلك الدبلوماسي بأذى".
ووفقا للسفارة، شارك رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، ضمن وفد من سفراء عدد من الدول في باكستان، اليوم الأحد، في منتدى تطوير السياحة في وادي سوات بإقليم خيبر بختونخوا.
ونوهت السفارة إلى أن المنتدى نظمته منظمة التعاون الإسلامي، وغرفة التجارة والصناعة في إسلام أباد.