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انفجار لغم أرضي بسيارة مرافقة لموكب السفير الروسي في باكستان
انفجار لغم أرضي بسيارة مرافقة لموكب السفير الروسي في باكستان
سبوتنيك عربي
أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، بانفجار سيارة بموكب السفير الروسي في باكستان إثر لغم أرضي، مؤكدة أن الوفد الدبلوماسي لم... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T14:36+0000
2024-09-22T14:53+0000
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وأضافت السفارة الروسية في إسلام آباد عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الأحد، بأن سيارة مرافقة لوفد السفير الروسي ألبرت خوريف انفجرت في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، وأصيب عدد من أفراد الشرطة، أما أعضاء السلك الدبلوماسي فلم يصابوا بأذى.ونوهت السفارة إلى أن المنتدى نظمته منظمة التعاون الإسلامي، وغرفة التجارة والصناعة في إسلام أباد.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

انفجار لغم أرضي بسيارة مرافقة لموكب السفير الروسي في باكستان

14:36 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 14:53 GMT 22.09.2024)
© AFP 2023 / ASIF HASSANأناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان
أناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AFP 2023 / ASIF HASSAN
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أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، بانفجار سيارة بموكب السفير الروسي في باكستان إثر لغم أرضي، مؤكدة أن الوفد الدبلوماسي لم يتعرض لإصابات.
وأضافت السفارة الروسية في إسلام آباد عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الأحد، بأن سيارة مرافقة لوفد السفير الروسي ألبرت خوريف انفجرت في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، وأصيب عدد من أفراد الشرطة، أما أعضاء السلك الدبلوماسي فلم يصابوا بأذى.

وقالت السفارة، في بيان، إنه "في الطريق من مدينة مينغورا إلى الفندق انفجرت أحد السيارات المرافقة بلغم، وأصيب عدد من ضباط الشرطة، ولم يصب ممثلو السلك الدبلوماسي بأذى".

علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
السفير الإيراني لدى لبنان: إصابتي في "تفجيرات البيجر" شرف لي
13:44 GMT
ووفقا للسفارة، شارك رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، ضمن وفد من سفراء عدد من الدول في باكستان، اليوم الأحد، في منتدى تطوير السياحة في وادي سوات بإقليم خيبر بختونخوا.
ونوهت السفارة إلى أن المنتدى نظمته منظمة التعاون الإسلامي، وغرفة التجارة والصناعة في إسلام أباد.
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