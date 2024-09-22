https://sarabic.ae/20240922/شركة-طيران-عربية-تعتذر-بعد-تعطل-مكيف-طائرتها-تسبب-في-اختناقات-للركاب-1092983008.html
شركة طيران عربية تعتذر بعد تعطل مكيف طائرتها تسبب في اختناقات للركاب
شركة طيران عربية تعتذر بعد تعطل مكيف طائرتها تسبب في اختناقات للركاب
سبوتنيك عربي
أثار مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يحمل عنوان "وجود حالات اختناق"، خلال رحلة جوية تابعة لشركة طيران عربية، ردود فعل واسعة خلال اليومين... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T08:47+0000
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ويوثق الفيديو قيام ركاب بالتهوية يدويا بسبب حرارة الجو الشديدة، بينما يقول راكب لأحد أفراد طاقم الطائرة: "الناس تموت ولسنا قادرين على التنفس".وخرجت شركة "مصر للطيران" للرد على الواقعة، بإصدار بيان، أشارت فيه إلى أنه "أثناء إقلاع رحلة مصر للطيران رقم "MS987" المتجهة من القاهرة إلى ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في تمام الساعة 5:25 صباح يوم 18سبتمبر/ أيلول الجاري، شعر أحد الركاب بتعب وإعياء شديد أثناء تحرك الطائرة على الأرض في طريقها للإقلاع.. نظرا لارتفاع درجه الحرارة داخل الكابينة نتيجة خلل مفاجئ لعمل نظام تكييف الطائرة على الأرض"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وتابعت الشركة أن "طاقم الضيافة الجوية استعان بأحد الأطباء من الركاب المسافرين على متن الطائرة، والذي أكد على أن حالته الصحية تستدعى طلب الإسعاف، وعلى الفور قام أفراد الطاقم بإبلاغ قائد الطائرة بالحالة الصحية للراكب، وحفاظاً على سلامته فقد قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى موقع التحرك، وذلك في تمام الساعة 5:40 صباحا".ولفتت الشركة إلى أنه "تم استدعاء سيارة إسعاف إلى الموقع لإجراء الفحوصات الطبية على الراكب وتقديم الإسعافات الطبية له وتحديد إمكانية سفره من عدمها".وأضافت أن الراكب المعني "أصرّ على استكمال الرحلة بعد موافقة المسعفين".وواصلت الشركة بالقول: "وبعد محاولات عديدة تم تهدئة الركاب نظرا لارتفاع درجة الحرارة داخل الطائرة، وتم التأكد من الحالة الصحية للراكب وقدرته على استكمال الرحلة، ثم أقلعت الرحلة مرة أخرى متجهة إلى نيوجيرسي، في تمام الساعة 7:10 صباح نفس اليوم".وأكدت شركة "مصر للطيران"، في ختام بيانها، أنها تقوم بفتح تحقيق شامل للكشف عن الملابسات الخاصة بالرحلة وتتقدم بخالص اعتذارها عما حدث أثناء الرحلة وتؤكد حرصها الدائم على سلامة الركاب وراحتهم والتي تأتي في المقام الأول لديها، وتقوم حاليا بالتواصل مع ركاب الرحلة لتقديم الاعتذار المناسب لهم، بحسب البيان.
https://sarabic.ae/20240308/القبض-على-18-مسؤولا-في-مصر-للطيران-اختلسوا-مليون-دولار-بحيلة-خبيثة-1086786560.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
شركة طيران عربية تعتذر بعد تعطل مكيف طائرتها تسبب في اختناقات للركاب
أثار مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يحمل عنوان "وجود حالات اختناق"، خلال رحلة جوية تابعة لشركة طيران عربية، ردود فعل واسعة خلال اليومين الماضيين.
ويوثق الفيديو قيام ركاب بالتهوية يدويا بسبب حرارة الجو الشديدة، بينما يقول راكب لأحد أفراد طاقم الطائرة: "الناس تموت ولسنا قادرين على التنفس".
وخرجت شركة "مصر للطيران" للرد على الواقعة، بإصدار بيان، أشارت فيه إلى أنه "أثناء إقلاع رحلة مصر للطيران رقم "MS987" المتجهة من القاهرة إلى ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في تمام الساعة 5:25 صباح يوم 18سبتمبر/ أيلول الجاري، شعر أحد الركاب بتعب وإعياء شديد أثناء تحرك الطائرة على الأرض في طريقها للإقلاع.. نظرا لارتفاع درجه الحرارة داخل الكابينة نتيجة خلل مفاجئ لعمل نظام تكييف الطائرة على الأرض"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
وتابعت الشركة أن "طاقم الضيافة الجوية استعان بأحد الأطباء من الركاب المسافرين على متن الطائرة، والذي أكد على أن حالته الصحية تستدعى طلب الإسعاف، وعلى الفور قام أفراد الطاقم بإبلاغ قائد الطائرة بالحالة الصحية للراكب، وحفاظاً على سلامته فقد قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى موقع التحرك، وذلك في تمام الساعة 5:40 صباحا".
ولفتت الشركة إلى أنه "تم استدعاء سيارة إسعاف إلى الموقع لإجراء الفحوصات الطبية على الراكب وتقديم الإسعافات الطبية له وتحديد إمكانية سفره من عدمها".
وأضافت أن الراكب المعني "أصرّ على استكمال الرحلة بعد موافقة المسعفين".
وواصلت الشركة بالقول: "وبعد محاولات عديدة تم تهدئة الركاب نظرا لارتفاع درجة الحرارة داخل الطائرة، وتم التأكد من الحالة الصحية للراكب وقدرته على استكمال الرحلة، ثم أقلعت الرحلة مرة أخرى متجهة إلى نيوجيرسي، في تمام الساعة 7:10 صباح نفس اليوم".
وأكدت شركة "مصر للطيران
"، في ختام بيانها، أنها تقوم بفتح تحقيق شامل للكشف عن الملابسات الخاصة بالرحلة وتتقدم بخالص اعتذارها عما حدث أثناء الرحلة وتؤكد حرصها الدائم على سلامة الركاب وراحتهم والتي تأتي في المقام الأول لديها، وتقوم حاليا بالتواصل مع ركاب الرحلة لتقديم الاعتذار المناسب لهم، بحسب البيان.